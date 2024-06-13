Пенсии и доплаты — кто в Украине получает надбавку в 20%

Пожилая женщина. Фото: Ukrainianinpl

В 2024 году некоторым украинским пенсионерам предусмотрена законодательством доплата в 20%. Больше средств могут получать жители особого региона — горной местности.

Это прописано в соответствующем законе.

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Жители некоторых регионов могут получать специальную надбавку к своей пенсии.

Согласно закону о статусе горных населенных пунктов, жители населенных пунктов, расположенных в таких районах, и те, кто сталкивается с недостаточно развитыми отраслями, имеют право на специальную надбавку. Соответствующим правом также могут воспользоваться переселенцы, которые из-за войны войны переехали в такие регионы.

Главное условие получения такой доплаты — в населенных пунктах есть проблемы с:

социально-бытовым обслуживанием;

транспортной доступностью;

сферой применения труда.

В 2024 году размер прибавки определяется индивидуально и остается неизменным. Доля составляет 20% от основного размера пенсии.

"Размер государственных пенсий, стипендий, всех предусмотренных действующим законодательством видов государственной материальной помощи гражданам, которые приобрели статус работающего, проживающего или обучающегося на территории населенного пункта, которому предоставлен статус горного, увеличивается на 20%", — говорится в статье шестой закона.

Как оформить доплату к пенсии

Граждане, желающие оформить соответствующую надбавку, должны прежде всего получить специальное удостоверение, где подтверждается факт проживания в горном населенном пункте.

Оформляют такие удостоверения в местных органах власти или в Центрах предоставления административных услуг (ЦПАУ). Документ должен быть выдан в течение 30 календарных дней после подачи заявления и личных документов.

Правила для переселенцев аналогичны. Им также сначала необходимо оформить удостоверение, где будет указано место жительства. Кроме заявления и личных документов, нужно обязательно добавить документы, которые подтверждают статус внутренне перемещенного лица.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеры, которым условно увеличили пенсии еще в апреле, только в июне 2024 года получат повышенные выплаты. Пенсионный фонд произведет окончательные начисления после получения информации об уплате единого взноса за первый квартал года.

Также мы писали, что в этом году несколько раз повышали пенсии, минимально выплата должна была вырасти на 100 гривен. Однако есть граждане, которых обновление пенсий не коснулось совсем.