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Пенсионеры имеют право на доплаты — что надо знать о сверхстаже

13 мая 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — сколько доплатят за сверхстаж в 2025 году
Женщина и пожилой мужчина за компьютером. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Украинское законодательство предусматривает предоставление доплат к пенсиям гражданам пожилого возраста, если страховой стаж выше нормы. Ее начисляют за каждый дополнительно отработанный год.

Это прописано в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Доплаты за сверхурочный стаж

Согласно статье 28 этого закона, гражданам предоставляется доплата за сверхурочный стаж. Ее назначают тем, у кого в трудовой книжке показатели стажа превышают:

  • для мужчин — более чем 35 лет страхового стажа;
  • для женщин — более 30 лет страхового стажа.

Право на соответствующую доплату имеют те граждане, которым начисляют пенсионные выплаты по возрасту.

Сколько доплачивают за сверхстаж в 2025 году

Согласно правилам, доплата за превышение страхового стажа нормы составляет 1% от минимального размера пенсионной выплаты по возрасту. Она привязана к прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность.

В этом году размер прожиточного минимума не изменился. Как и в прошлом году — равен 2361 грн. Учитывая это, размер соответствующей доплаты за превышение страхового стажа составляет 23,61 грн.

Такую сумму добавляют за каждый полный год, который граждане отработали сверх обязательной нормы стажа. В качестве примера, если пенсионер имеет пять лет сверх обязательной нормы стажа, доплата будет равна 118 грн.

Важно также, чтобы сумма пенсии превышала размер прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. В таком случае доплату будут рассчитывать, исходя из этого минимума.

Кроме того, пенсионеры, которые продолжают работать на заслуженном отдыхе, в случае роста размера прожиточного минимума, доплату за сверхстаж пересчитают только после увольнения с работы.

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