Пенсії в Україні — скільки доплатять за надстаж у 2025 році

Жінка та чоловік похилого віку за комп'ютером. Фото: Freepik

Українське законодавство передбачає надання доплат до пенсій громадянам похилого віку, якщо страховий стаж вищий за норму. Її нараховують за кожен додатково відпрацьований рік.

Це прописано у законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Реклама

Читайте також:

Доплати за понаднормовий стаж

Згідно зі статтею 28 цього закону, громадянам надається доплата за понаднормовий стаж. Її призначають тим, у кого в трудовій книжці показники стажу перевищують:

для чоловіків — більш ніж 35 років страхового стажу;

для жінок — більш ніж 30 років страхового стажу.

Право на відповідну доплату мають ті громадяни, яким нараховують пенсійні виплати за віком.

Скільки доплачують за надстаж у 2025 році

Згідно з правилами, доплата за перевищення страхового стажу за норму становить 1% від мінімального розміру пенсійної виплати за віком. Вона прив'язана до прожиткового мінімуму для осіб, котрі втратили працездатність.

Цього року розмір прожиткового мінімуму не змінився. Як і торік — дорівнює 2361 грн. З огляду на це, розмір відповідної доплати за перевищення страхового стажу становить 23,61 грн.

Таку суму додають за кожен повний рік, який громадяни відпрацювали понад обов’язкову норму стажу. Як приклад, якщо пенсіонер має п'ять років понад обов’язкову норму стажу, доплата дорівнює 118 грн.

Важливо також, щоб сума пенсії перевищувала розмір прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У такому разі доплату розраховуватимуть, виходячи з цього мінімуму.

Окрім того, пенсіонери, які продовжують працювати на заслуженому відпочинку, у разі зростання розміру прожиткового мінімуму, доплату за надстаж перерахують лише після звільнення з роботи.

Раніше ми писали, що клієнти ПриватБанку можуть самостійно відкрити пенсійний рахунок онлайн та оформити Digital картку для виплат у Приват24. У банку розповіли про деякі нюанси.

Також повідомляли, хто може скористатися правом оформити тимчасову соціальну допомогу у 2025 році. Її надають залежно від отриманого громадянином страхового стажу.

Реклама