Доплати та надбавки до пенсій у травні — хто отримає до 900 грн

Людина дістає гроші з гаманця. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У травні 2025 року в Україні загального підвищення пенсійних виплат для громадян похилого віку не очікується. Однак деякі пенсіонери отримають різноманітні надбавки та доплати, зокрема, за поважний вік.

Це передбачено законом 1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Доплати та надбавки до пенсій у травні

Надбавка для самотніх громадян

Самотні пенсіонери, які потребують стороннього догляду, у травні зможуть оформити щомісячну надбавку у майже 1 тис. грн.

Згідно з правилами, розмір такої доплати дорівнює 40% від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Цьогоріч сума такої доплати становить 944 грн.

Громадянин сам має звернутися за встановленням такої доплати до органів Пенсійного фонду України (ПФУ), якщо підпадає під вимоги:

особі більше 80 років;

самотнє проживання;

необхідність регулярного догляду через незадовільний стан здоров’я (підтверджено висновками лікарів);

отримує пенсію за віком.

Таку виплату не призначають тим особам, які отримують пенсію за інвалідністю.

Доплата до пенсії за утримання дітей

Громадяни пенсійного віку, які з різних причин виховують неповнолітніх дітей, можуть оформити спеціальну невелику доплату за власною ініціативою у ПФУ. У 2025 році розмір такої надбавки становить 150 грн на одну дитину.

Право на додаткові суми є в тих громадян, які отримують пенсію за віком, з інвалідності чи за вислугу років. Одна з вимог — людина не продовжує працювати на пенсії, інакше доплату або не призначать, або призупинять нарахування.

Під час оформлення потрібно надати документи, де будуть засвідчуватися родинні зв'язки та вік дитини.

Надбавка до пенсій почесним донорам

На таку надбавку мають право ті громадяни, які отримали статус почесного донора крові.

У разі її наявності до пенсії нараховується доплата у розмірі 10% від розміру прожиткового мінімуму. Цьогоріч розмір відповідної доплати становить 292 грн. У разі призначення такої надбавки — її нараховуватимуть щомісяця.

Статус почесного донора крові надається за умови безкоштовної здачі 40 разових максимально допустимих доз крові чи 60 доз плазми.

Доплата до пенсії за поважний вік

У травні автоматично зростуть виплати у громадян, які досягнуть 70-річного віку і вище. Розмір відповідних надбавок для пенсіонерів різниться, адже залежить від віку. А саме:

для тих, хто досягнув 70 років і вище — щомісячна доплата становитиме 300 грн;

для тих осіб, які досягнули 75 і вище — 456 грн;

для, хто досягнув 80 років і вище — 579 грн.

Раніше ми писали, що деякі громадяни можуть оформити пенсію "у зв'язку з втратою годувальника" за тих, хто зник безвісти. Відомо, яка сума передбачена у 2025 році.

Також розповідали про випадки, коли пенсіонерів можуть позбавити нарахування виплат. За даними ПФУ, у разі дотримання певних правил — вдасться відновити відповідне право.