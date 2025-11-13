Видео
Главная Финансы Пенсионеры и не только — кто получит деньги от UNHCR Ukraine

Пенсионеры и не только — кто получит деньги от UNHCR Ukraine

Дата публикации 13 ноября 2025 11:00
обновлено: 11:05
Выплаты от UNHCR — какие категории граждан могут присоединиться к программе в ноябре
Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию на многоцелевую помощь для жителей еще одной из украинских громад в ноябре 2025 года. Заявки на финпомощь принимает партнер программы — благотворительный фонд "Право на защиту".

Об этом проинформировали в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.

Читайте также:

Кто может присоединиться к программе помощи от UNHCR

Финпомощь от UNHCR предусмотрена для уязвимых категорий Лебединской территориальной громады в Сумской области. Заявки будут принимать на выплаты 14 ноября 2025 года.

Право на помощь будет доступно:

  1. Для внутренних переселенцев, которые переехали в громаду из других регионов, или вернулись после выезда домой за последние полгода;
  2. Для беженцев, которые прибыли на прежний адрес проживания после выезда за границу в связи с войной.

Среди критериев уязвимости:

  • ограниченное финансовое состояние: в семье доход на одного человека менее 5,4 тыс. грн;
  • в домохозяйстве есть только отец или мать, которые воспитывают детей до 18 лет или заботятся о лицах старшего возраста от 55 лет;
  • семья состоит только из лиц пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;
  • семья имеет тяжелобольных или лиц с инвалидностью.

Сумма выплат и как зарегистрироваться в программе

Помощь должны предоставить на три месяца — по 3,6 тыс. грн. То есть общий размер выплат для особо уязвимых категорий лиц составит 10,8 тыс. грн в "одни руки". Средства направят одним траншем.

Подать заявки на помощь для жителей Лебединской территориальной громады на Сумщине можно будет до 14 ноября по телефону: 063 182 68 38.

Также в этом месяце в других населенных пунктах области будут работать мобильные группы БФ "Право на защиту" для регистрации на финансовую помощь. За соответствующими объявлениями можно следить в Telegram-канале организации.

Ранее мы писали, кто наделен правом на базовую соцпомощь в 4,5 тыс. грн. В Украине еще больше категорий населения получит выплаты осенью.

Также мы рассказывали о зимней помощи в 6,5 тыс. грн для уязвимых категорий граждан. Известно, когда и кому начислят выплаты по правительственной программе.

выплаты финансовая помощь деньги пенсионеры денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
