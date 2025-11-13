Выплаты от UNHCR — какие категории граждан могут присоединиться к программе в ноябре

Женщина с ребенком. Фото: Freepik

Организация UNHCR Ukraine открыла регистрацию на многоцелевую помощь для жителей еще одной из украинских громад в ноябре 2025 года. Заявки на финпомощь принимает партнер программы — благотворительный фонд "Право на защиту".

Об этом проинформировали в пресс-центре UNHCR в Telegram-канале.

Кто может присоединиться к программе помощи от UNHCR

Финпомощь от UNHCR предусмотрена для уязвимых категорий Лебединской территориальной громады в Сумской области. Заявки будут принимать на выплаты 14 ноября 2025 года.

Право на помощь будет доступно:

Для внутренних переселенцев, которые переехали в громаду из других регионов, или вернулись после выезда домой за последние полгода; Для беженцев, которые прибыли на прежний адрес проживания после выезда за границу в связи с войной.

Среди критериев уязвимости:

ограниченное финансовое состояние: в семье доход на одного человека менее 5,4 тыс. грн;

в домохозяйстве есть только отец или мать, которые воспитывают детей до 18 лет или заботятся о лицах старшего возраста от 55 лет;

семья состоит только из лиц пожилого возраста, которые воспитывают несовершеннолетних детей;

семья имеет тяжелобольных или лиц с инвалидностью.

Сумма выплат и как зарегистрироваться в программе

Помощь должны предоставить на три месяца — по 3,6 тыс. грн. То есть общий размер выплат для особо уязвимых категорий лиц составит 10,8 тыс. грн в "одни руки". Средства направят одним траншем.

Подать заявки на помощь для жителей Лебединской территориальной громады на Сумщине можно будет до 14 ноября по телефону: 063 182 68 38.

Также в этом месяце в других населенных пунктах области будут работать мобильные группы БФ "Право на защиту" для регистрации на финансовую помощь. За соответствующими объявлениями можно следить в Telegram-канале организации.

