Головна Фінанси Пенсіонери і не тільки — хто отримає гроші від UNHCR Ukraine

Пенсіонери і не тільки — хто отримає гроші від UNHCR Ukraine

Ua ru
Дата публікації: 13 листопада 2025 11:00
Оновлено: 11:05
Виплати від UNHCR - які категорії громадян можуть приєднатися до програми в листопаді
Жінка з дитиною. Фото: Freepik

Організація UNHCR Ukraine відкрила реєстрацію на багатоцільову допомогу для жителів ще однієї з українських громад у листопаді 2025 року. Заявки на фіндопомогу приймає партнер програми — благодійний фонд "Право на захист".

Про це поінформували у пресцентрі UNHCR у Telegram-каналі.

Читайте також:

Хто може долучитися до програми допомоги від UNHCR

Фіндопомога від UNHCR передбачена для вразливих категорій Лебединської територіальної громади в Сумській області. Заявки прийматимуть на виплати 14 листопада 2025 року.

Право на допомогу буде доступне:

  1. Для внутрішніх переселенців, які переїхали в громаду з інших регіонів, або повернулися після виїзду додому за останні пів року;
  2. Для біженців, які прибули на колишню адресу проживання після виїзду за кордон у зв'язку з війною.

Серед критеріїв уразливості:

  • обмежений фінансовий стан: у сім'ї дохід на одну особу менш ніж 5,4 тис. грн;
  • у домогосподарстві є тільки батько або мати, які виховують дітей до 18 років або піклуються про осіб старшого віку від 55 років;
  • родина складається тільки з осіб похилого віку, які виховують неповнолітніх дітей;
  • сім'я має тяжкохворих або осіб з інвалідністю.

Сума виплат і як зареєструватися в програмі

Допомогу мають надати на три місяці — по 3,6 тис. грн. Тобто загальний розмір виплат для особливо вразливих категорій осіб становитиме 10,8 тис. грн в "одні руки". Кошти спрямують одним траншем.

Подати заявки на допомогу для мешканців Лебединської територіальної громади на Сумщині можна буде до 14 листопада за телефоном: 063 182 68 38.

Також цього місяця в інших населених пунктах області працюватимуть мобільні групи БФ "Право на захист" для реєстрації на фінансову допомогу. За відповідними оголошеннями можна стежити в Telegram-каналі організації.

Раніше ми писали, хто наділений правом на базову соцдопомогу в 4,5 тис. грн. В Україні ще більше категорій населення отримає виплати восени.

Також ми розповідали про зимову допомогу в 6,5 тис. грн для вразливих категорій громадян. Відомо, коли і кому нарахують виплати за урядовою програмою.

виплати фінансова допомога гроші пенсіонери грошова допомога
Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
