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Пенсионерам грозит арест выплат в 2024 году — что важно знать

17 сентября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — когда может ожидать арест выплат в 2024 году
Пожилой человек держит деньги. Фото: varta
Ксения Симонова - Редактор

Украинским гражданам могут арестовыватьс пенсионные выплаты на банковских счетах. Юристы рассказали, кому грозит потеря доступа к собственным средствам.

Об этом говорится в сообщении "Юридического советчика для ВПЛ".

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Как отмечают юристы, некоторые граждане могут столкнуться с проблемой ареста банковских счетов и имущества. Это может произойти при наличии задолженности.

По словам специалистов, в случае накопления гражданином некоторых долгов государство имеет право арестовать, изъять и продать принудительное имущество для дальнейшего погашения задолженности.

Речь идет об обращении взыскания на имущество должника. Поскольку в Украине действует особый порядок в связи с военным положением, временно приостановлено взыскание денег с пенсий и стипендий. Однако есть некоторые исключения, среди которых:

  • решение о взыскании алиментов;
  • возмещение вреда, причиненного увечьем, другим повреждением здоровья/смертью в результате уголовного правонарушения;
  • если должниками являются граждане России.

"По другим же видам обязательств, например, кредитным договорам, на время действия военного положения на пенсионные выплаты взыскание обращено быть не может", —  объясняют юристы.

В то же время, остановка обращения взыскания (в частности, ареста как разновидности обращения взысканий по статье 48 закона "Об исполнительном производстве") является временной мерой во время действия военного положения и не освобождает должников от обязанности выполнения обязательств. В случае, если исполнитель наложил арест на пенсию, специалисты советуют выполнить несколько шагов. А именно необходимо:

  • получение информации об исполнительном производстве (постановление об открытии производства, об аресте);
  • получение от банка справки за весь период действия счета, где указано, что счет используется для пенсий;
  • обращение к исполнителю с заявлением о снятии ареста со счета, добавив справку из банка о том, что на банковский счет поступает пенсия.

"С пенсии могут принудительно взимать средства в размере не более 20% от размера пенсии в месяц. В то же время, если пенсия является единственным источником существования, то размер взыскания может быть еще меньше — важно, чтобы пенсионер получал прожиточный минимум", — добавили специалисты.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине у граждан на будущем заслуженном отдыхе пенсия будет скудна даже при условии выполнения требований по страховому стажу, если заработная плата в течение жизни была небольшой. Известно, на какую пенсионную выплату можно рассчитывать при получении зарплаты в 10 тыс. гривен.

Также писали, что некоторые пожилые граждане получат доплаты максимально 889 грн к пенсии в 2024 году. Дополнительная денежная помощь предоставляется в рамках программы от Всемирной продовольственной программы ООН.

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