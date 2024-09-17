Пенсії в Україні — коли може чекати арешт виплат у 2024 році

Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta

Українським громадянам можуть арештовувати пенсійні виплати на банківських рахунках. Юристи розповіли, кому загрожує втрата доступу до власних коштів.

Про це йдеться у повідомленні "Юридичного порадника для ВПО".

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Коли чекає арешт пенсійних виплат

Як зазначають юристи, деякі громадяни можуть зіткнутися із проблемою арешту банківських рахунків та майна. Це може статися у разі наявності заборгованості.

За словами фахівців, у разі накопичення громадянином деяких боргів, держава має право арештувати, вилучити та продати примусово майно для подальшого погашення заборгованості.

Йдеться про звернення стягнення на майно боржника. Оскільки в Україні діє особливий порядок у зв'язку з воєнним станом, тимчасово призупинене стягнення грошей із пенсій та стипендій. Проте є деякі винятки, з-поміж яких:

рішення про стягнення аліментів;

відшкодування шкоди, заподіяної каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я/смертю внаслідок кримінального правопорушення;

якщо боржниками є громадяни Росії.

"За іншими ж видами зобов'язань, наприклад, кредитними договорами, на час дії воєнного стану на пенсійні виплати стягнення звернено бути не може", — пояснюють юристи.

Водночас, зупинення звернення стягнення (зокрема, арешту як різновиду звернення стягнень за статтею 48 закону "Про виконавче провадження") є тимчасовим заходом на час дії воєнного стану та не звільняє боржників від обов'язку виконання зобов'язання. У разі, якщо виконавець наклав арешт на пенсію, фахівці радять виконати кілька кроків. А саме необхідно:

отримання інформації про виконавче провадження (постанова про відкриття провадження, про арешт);

отримання від банку довідки за весь період дії рахунку, де зазначено, що рахунок використовують для пенсій;

звернення до виконавця із заявою про зняття арешту з рахунку, додавши довідку з банку про те, що на банківський рахунок надходить пенсія.

"З пенсії можуть примусово стягувати кошти у розмірі не більше 20% від розміру пенсії на місяць. Водночас, якщо пенсія є єдиним джерелом існування, то розмір стягнення може бути ще меншим — важливо, аби пенсіонер отримував прожитковий мінімум", — додали фахівці.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні у громадян на майбутньому заслуженому відпочинку пенсія буде мізерна навіть за умови виконання вимог зі страхового стажу, якщо заробітна плата протягом життя була невеликою. Відомо, на яку пенсійну виплату можна розраховувати за умови отримання зарплати у 10 тис. гривень.

Також писали, що деякі громадяни похилого віку отримають доплати максимально 889 грн до пенсії у 2024 році. Додаткову грошову допомогу надають в рамках програми від Всесвітньої продовольчої програми ООН.