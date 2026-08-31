Пенсіонери отримають до 3000 гривень у вересні: хто має право на виплату

Пенсіонер йде по вулиці. Фото: Новини.LIVE

Українців похилого віку, які через війну були змушені залишити свої домівки, підтримають додатковими грошима. Деякі внутрішньо переміщені особи зможуть отримати від 1000 до 3000 гривень залежно від віку. Виплату приурочили до Дня людей похилого віку, який відзначають на початку жовтня. А заяви почнуть приймати вже з 1 вересня.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Попаснянську міську військову адміністрацію.

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Хто може отримати виплату

Допомога передбачена для внутрішньо переміщених осіб, які проживали на території Попаснянської міської територіальної громади та досягли 60-річного віку. Гроші виплачуватимуть у межах Комплексної програми підтримки мешканців Попаснянської міської територіальної громади, які є ВПО, на 2025–2027 роки.

Скільки можна отримати

Розмір допомоги залежить від віку:

від 60 до 74 років — 1000 гривень;

від 75 до 84 років — 2000 гривень;

85 років і старше — 3000 гривень.

Прийом заяв розпочнеться 1 вересня 2026 року.

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Як подати заяву

Документи потрібно надіслати Новою поштою на адресу: Івано-Франківська область, Івано-Франківський район, смт Богородчани, відділення №1, Грянікова Анастасія.

Для оформлення допомоги потрібно додати:

заяву за встановленим зразком;

копію паспорта;

копію реєстраційного номера облікової картки платника податків;

копію довідки про взяття на облік ВПО;

копію реквізитів особистого банківського рахунку, відкритого в уповноваженому банку — ПриватБанку або Ощадбанку.

Куди звертатися із запитаннями

Додаткову інформацію пенсіонера готові надати за телефонами:

075 616 56 95

095 859 07 45

Телефонувати можна у робочі дні з 8:00 до 17:00. Запитання щодо оформлення також можна надсилати на електронну пошту: soczahist44@gmail.com.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці можуть отримати нову грошову допомогу від США. Виплати у розмірі 12 300 гривень доступні нещодавно евакуйованим та переміщеним родинам, які залишили домівки через бойові дії. Подати заявку можна лише протягом 45 днів після переїзду.

Також Новини.LIVE розповідали, що українцям доступна допомога на підготовку до зими. ADRA Ukraine виплачує по 19 400 гривень родинам із прифронтових громад, які опалюють житло твердим паливом. Гроші можна витратити на закупівлю дров, брикетів чи іншого палива.