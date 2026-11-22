Пожилые женщины и другие прохожие. Фото: Новини.LIVE

В Украине некоторым гражданам при расчете пенсии сокращают имеющийся сверхнормативный стаж, за который предусмотрены ежемесячные доплаты. В некоторых случаях граждане могут лишиться 10 лет сверхстажа. Юристы объяснили, законны ли такие действия со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Об этом говорится на профильном портале "Юристы.ua", передают Новини.LIVE.

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Подробнее об урезании сверхстажа при расчете пенсии

На портале в одном из сообщений гражданка попросила объяснить, имел ли право Пенсионный фонд сократить накопленный сверхстаж при его расчете. Женщина рассказала, что это произошло после перерасчета пенсии с 2013 года.

Она пояснила, что вышла на пенсию в декабре 2006 года в возрасте 55 лет, имея сверхнормативный стаж (нормативный стаж на тот момент для женщин составлял 20 лет). Несмотря на это, гражданка продолжала работать до 2024 года и в общей сложности накопила 57 лет страхового стажа.

После этого она обнаружила, что при перерасчете пенсии с 2013 года сверхнормативный стаж сократился на 10 лет. В Пенсионном фонде объяснили сокращение пунктом 4-1 раздела XV "Заключительных положений" закона № 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который определяет льготные (сокращенные) требования и доплаты за сверхнормативный стаж.

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"При обращении в ПФУ в их письме содержится ссылка на п. 4-1 Заключительных положений. Законно ли это? На мой взгляд, п. 4-1 этих положений касается только минимальной пенсии", — говорится в обращении.

Законно ли сокращение надстажа и пенсионных доплат

Как отметили юристы, пункт 4-1 Заключительных положений вышеуказанного закона также касается доплаты за сверхнормативный стаж, однако переход от нормы с 20 лет к 30 годам допускается не при каждом перерасчете пенсии.

Согласно этому пункту, для граждан, которым пенсия была назначена до 1 октября 2011 года, сохранены прежние требования к страховому стажу. При этом:

абзац II регулирует установление минимальной суммы пенсии;

абзац III прямо предусматривает увеличение пенсии за каждый полный год стажа свыше 25 лет для мужчин и свыше 20 лет для женщин.

Поскольку женщине назначили пенсию в декабре 2006 года, к ней применялось правило о доплате за стаж свыше 20 лет.

Однако первый абзац соответствующего пункта предусматривал исключение: вышеуказанные требования не действуют в отношении лиц, которым после 1 октября 2011 года произвели перерасчет выплаты с учетом заработной платы за периоды стажа после назначения/предыдущего перерасчета пенсии. В таких условиях действует общее правило абзаца II части первой статьи 28 закона № 1058-IV, а именно: доплата для женщин за стаж более 30 лет.

Эксперты пояснили, что перерасчет только с добавлением нового стажа, без учета нового дохода, не дает оснований менять норму с 20 лет на 30 лет, а продолжение работы после выхода на пенсию также не лишает права на прежнюю норму.

Кроме того, часть 4 ст. 42 закона № 1058-IV в редакции, действовавшей в 2013 году, предусматривала перерасчет на основе заработной платы, из которой уже была рассчитана пенсия. Он с пересмотром дохода осуществлялся по желанию пенсионера. В связи с этим необходимо проверять не только фактическое зачисление новой зарплаты, но и содержание заявления, на основании которого был произведен перерасчет.

При наличии 57 полных лет стажа применение нормы в 20 лет дает 37 лет сверхстажа, а при норме в 30 лет — 27 лет. Соответствующая разница в 10 лет связана с изменением порога для доплаты и не означает исключения 10 лет из общего стажа.

Юристы подчеркнули, что в таких ситуациях следует проверять основания, по которым Пенсионный фонд перестал применять норму 20 лет.

"Для этого получите копию заявления, на основании которого был произведен перерасчет в 2013 году, распоряжение о перерасчете и расчеты учтенного заработка до и после него. Без этих документов подтвердить правомерность именно Вашего перерасчета нет достаточных данных", — говорится в сообщении.

Какие суммы предусмотрены за сверхнормативный стаж

Согласно стандартным правилам, к накопленным годам работы сверх нормы предъявляются следующие требования:

Сверхстажем для женщин считается более 30 лет официальной работы;

Сверхстажем для мужчин — более 35 лет официальной трудовой деятельности.

Размер доплаты зависит от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Каждый год стажа сверх нормы гарантирует 1% от этого показателя. Сейчас прожиточный минимум составляет 2 595 грн, поэтому надбавка равна 25,95 грн. В частности, за превышение нормы стажа на пять лет доплата составляет 129,75 грн.

В то же время существуют льготные профессии, которые гарантируют сверхнормативный стаж (врачи, шахтеры, военные, фермеры и т. д.) при наличии 10, 15 или 20 отработанных лет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что 65-летним украинцам пересматривают пенсионные выплаты при определенных условиях. Согласно правилам, пенсия должна составлять не менее 40% от минимальной зарплаты. Проверить сумму и детали начисления выплаты можно в личном кабинете на сайте ПФУ.

Также Новини.LIVE писали, что Пенсионный фонд может назначать гражданам пожизненные пенсии. Такое право имеют только несколько категорий украинцев. Претендовать на соответствующую государственную поддержку можно при соблюдении определенных требований. В частности, пожизненная пенсия по инвалидности назначается на основании заключения МСЭК.