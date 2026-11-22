Жінки похилого віку та інші перехожі. Фото: Новини.LIVE

В Україні деяким громадянам скорочують під час обчислення пенсії наявний понаднормовий стаж, за який передбачаються щомісячні доплати. У деяких випадках громадяни можуть втратити 10 років надстажу. Юристи пояснили, чи законні такі дії з боку Пенсійного фонду України (ПФУ).

Про це йдеться на профільному порталі "Юристи.ua", передають Новини.LIVE.

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Детальніше про урізання надстажу під час обчислення пенсії

На порталі в одному з повідомлень громадянка попросила пояснити, чи мав право Пенсійний фонд урізати накопичений надстаж під час його обчислення. Жінка розповіла, що це сталося після перерахунку пенсії з 2013 року.

Вона пояснила, що вийшла на пенсію в грудні 2006 року у віці 55 років, маючи понаднормовий стаж (нормативний стаж на той час для жінок становив 20 років). Попри це, громадянка продовжувала працювати до 2024 року і загалом накопичила 57 років страхового стажу.

Після цього побачила, що під час перерахунку пенсії з 2013 року понаднормовий стаж скоротився на 10 років. У Пенсійному фонді пояснили урізання пунктом 4-1 розділу XV "Прикінцеві положення" закону № 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування", що визначає пільгові (скорочені) вимоги та доплати за понаднормовий стаж.

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"При зверненні в ПФУ в їхньому листі йде посилання на п.4-1 Прикінцевих положень. Правомірно це? На мій погляд, п.4-1 цих положень стосується тільки мінімальної пенсії", — йдеться у зверненні.

Чи законне урізання надстажу та пенсійних доплат

Як зазначили юристи, пункт 4-1 Прикінцевих положень вищевказаного закону також стосується доплати за надстаж, проте перехід від норми 20 років до 30 років допускається не під час кожного перерахунку пенсії.

Згідно з цим пунктом, для громадян, яким пенсія була призначена до 1 жовтня 2011 року, зберегли попередні вимоги до страхового стажу. При цьому:

абзац ІІ регулює встановлення мінімальної суми пенсії;

абзац ІІІ прямо передбачає збільшення пенсії за кожний повний рік стажу понад 25 років для чоловіків та понад 20 років для жінок.

Оскільки жінці призначили пенсію у грудні 2006 року, її стосувалося правило про доплату за стаж понад 20 років.

Однак І абзац відповідного пункту передбачав виняток: попередні вимоги не діють для осіб, яким після 1 жовтня 2011 року здійснили перерахунок виплати з урахуванням зарплати за періоди стажу після призначення/попереднього перерахунку пенсії. За таких умов діє загальне правило абзацу ІІ частини першої статті 28 закону №1058-IV, а саме: доплата для жінок за стаж більш ніж 30 років.

Експерти пояснили, що перерахунок лише з додаванням нового стажу, без врахування нового доходу, не дає підстав міняти норму 20 років на 30 років, а продовження роботи після виходу на пенсію також не зупиняє право на попередню норму.

Окрім того, частина 4 ст. 42 закону №1058-IV у редакції, що діяла у 2013 році, передбачала перерахунок із зарплати, з якої вже було обчислено пенсію. Він із переглядом доходу здійснювався за бажанням пенсіонера. Через це необхідно перевіряти не лише фактичне врахування нової зарплати, а й зміст заяви, на підставі якої було здійснено перерахунок.

За наявності 57 повних років стажу застосування норми 20 років дає 37 років надстажу, а за норми 30 років — 27 років. Відповідна різниця у 10 років пов’язана зі зміною межі для доплати й не означає виключення 10 років із загального стажу.

Юристи наголосили, що в таких ситуаціях варто перевіряти підстави, за якими Пенсійний фонд перестав застосовувати норму 20 років.

"Для цього отримайте копію заяви, за якою провели перерахунок у 2013 році, розпорядження про перерахунок та розрахунки врахованого заробітку до і після нього. Без цих документів підтвердити правомірність саме Вашого перерахунку немає достатніх даних", — йдеться у повідомленні.

Які суми передбачаються за понаднормовий стаж

Згідно зі стандартними правилами, передбачаються такі вимоги до накопичених років роботи понад норму:

Надстажем для жінок вважають понад 30 років офіційної роботи;

Надстажем для чоловіків — більш ніж 35 років офіційної трудової діяльності.

Розмір доплати залежить від рівня прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Кожен рік стажу понад норму гарантує 1% від цього показника. Зараз прожитковий мінімум становить 2 595 грн, а тому надбавка дорівнює 25,95 грн. Зокрема, за перевищення норми стажу на п'ять років — доплата становить 129,75 грн.

Водночас є пільгові професії, які гарантують понаднормовий стаж (лікарі, шахтарі, військові, фермери тощо) за наявності 10, 15 чи 20 відпрацьованих років.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що 65-річним українцям переглядають пенсійні виплати за певних умов. Згідно з правилами, пенсія має становити не менш ніж 40% від мінімальної зарплати. Перевірити суму та деталі нарахування виплати можна в особистому кабінеті на сайті ПФУ.

Також Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд може призначати громадянам пенсії довічно. Таке право мають тільки кілька категорій українців. Претендувати на відповідну державну підтримку можна, дотримавшись певних вимог. Зокрема, довічна пенсія з інвалідності призначається на основі висновку МСЕК.