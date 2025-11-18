Выплаты на дрова — кто из украинцев сможет получить 12 тыс. грн

Человек держит дрова на руках. Фото: Freepik

Жители еще одной из городских территориальных громад смогут получить одноразовую денежную помощь на осенне-зимний период. Речь идет о предоставлении домохозяйствам на покупку твердого печного бытового топлива по 12 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений социальной защиты населения в соцсети Facebook.

Кто и где сможет получить денежную помощь на зиму

Как отмечается, получить средства для подготовки к зиме смогут жители Соледарской городской территориальной громады. Претендовать на помощь смогут уязвимые категории граждан. Выплаты предусмотрены для:

лиц пожилого возраста (от 60 лет), в частности, не имеющих права на пенсию;

лиц, имеющих инвалидность;

семей с детьми с инвалидностью;

малообеспеченных и многодетных семей;

одиноких матерей/родителей или семей, где один из родителей умер;

семей с несовершеннолетними детьми-сиротами или детьми, лишенных родительской опеки;

ветеранов войны, членов семей погибших/умерших ветеранов и военных.

Среди условий:

наличие печного отопления;

отсутствие субсидий/льгот на оплату коммунальных услуг или топлива.

Куда обращаться и какие необходимы документы

Заявители получат материальную помощь в размере 12 тыс. грн (по адресу фактического проживания семьи) независимо от дохода семьи.

Для того, чтобы оформить помощь, нужно написать заявление, а также заранее собрать такой пакет документов:

копия паспорта/другого документа, который может удостоверять личность;

копия идентификационного кода;

выписка из реестра Соледарской городской тергромады;

документ с подтверждением принадлежности к одной из определенных категорий;

копия справки о постановке на учет переселенца;

копия справки о печном отоплении на твердом топливе в доме по фактическому адресу проживания;

копия справки из ПФУ о неполучении субсидий или льгот;

номер банковского счета (IBAN).

На копиях документов нужно добавить надпись: "Согласно оригиналу", также надо поставить подпись, инициалы и дату. Подавать документы можно до 5 декабря 2025 года.

Документы будут принимать в таких городах:

м. Киев, ул. Бориславская, 72/3— Центр поддержки жителей Соледарской громады, тел. 066 928 5882/095 344 3583;

м. Днепр, ул. Мандрыковская, 47 — Центр поддержки жителей Соледарской громады, тел. 095 563 9290/050 065 4004/093 552 4089;

м. Черкассы, ул. Добровольского, 20 (по предварительной записи), тел. 050 980 9814/050 905 4271;

м. Днепр, Почтовое отделение №68, Получатель: Рыбина Лариса Викторовна, тел. 0955639290.

