Деньги на дрова — где можно получить на зиму 12 тыс. грн

Деньги на дрова — где можно получить на зиму 12 тыс. грн

Ua ru
Дата публикации 18 ноября 2025 08:00
обновлено: 08:09
Выплаты на дрова — кто из украинцев сможет получить 12 тыс. грн
Человек держит дрова на руках. Фото: Freepik

Жители еще одной из городских территориальных громад смогут получить одноразовую денежную помощь на осенне-зимний период. Речь идет о предоставлении домохозяйствам на покупку твердого печного бытового топлива по 12 тыс. грн.

Об этом сообщает пресс-служба одного из управлений социальной защиты населения в соцсети Facebook.

Читайте также:

Кто и где сможет получить денежную помощь на зиму

Как отмечается, получить средства для подготовки к зиме смогут жители Соледарской городской территориальной громады. Претендовать на помощь смогут уязвимые категории граждан. Выплаты предусмотрены для:

  • лиц пожилого возраста (от 60 лет), в частности, не имеющих права на пенсию;
  • лиц, имеющих инвалидность;
  • семей с детьми с инвалидностью;
  • малообеспеченных и многодетных семей;
  • одиноких матерей/родителей или семей, где один из родителей умер;
  • семей с несовершеннолетними детьми-сиротами или детьми, лишенных родительской опеки;
  • ветеранов войны, членов семей погибших/умерших ветеранов и военных.

Среди условий:

  • наличие печного отопления;
  • отсутствие субсидий/льгот на оплату коммунальных услуг или топлива.

Куда обращаться и какие необходимы документы

Заявители получат материальную помощь в размере 12 тыс. грн (по адресу фактического проживания семьи) независимо от дохода семьи.

Для того, чтобы оформить помощь, нужно написать заявление, а также заранее собрать такой пакет документов:

  • копия паспорта/другого документа, который может удостоверять личность;
  • копия идентификационного кода;
  • выписка из реестра Соледарской городской тергромады;
  • документ с подтверждением принадлежности к одной из определенных категорий;
  • копия справки о постановке на учет переселенца;
  • копия справки о печном отоплении на твердом топливе в доме по фактическому адресу проживания;
  • копия справки из ПФУ о неполучении субсидий или льгот;
  • номер банковского счета (IBAN).

На копиях документов нужно добавить надпись: "Согласно оригиналу", также надо поставить подпись, инициалы и дату. Подавать документы можно до 5 декабря 2025 года.

Документы будут принимать в таких городах:

  • м. Киев, ул. Бориславская, 72/3— Центр поддержки жителей Соледарской громады, тел. 066 928 5882/095 344 3583;
  • м. Днепр, ул. Мандрыковская, 47 — Центр поддержки жителей Соледарской громады, тел. 095 563 9290/050 065 4004/093 552 4089;
  • м. Черкассы, ул. Добровольского, 20 (по предварительной записи), тел. 050 980 9814/050 905 4271;
  • м. Днепр, Почтовое отделение №68, Получатель: Рыбина Лариса Викторовна, тел. 0955639290.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить от UNHCR Ukraine по 10,8 тыс. грн. Выплаты будут доступны в одной из громад на Сумщине.

Также мы рассказывали, можно ли получить помощь в размере 6,5 тыс. грн, если начисляется базовая соцпомощь. Речь идет о получении средств по программе "Зимняя поддержка".

выплаты финансовая помощь деньги дрова денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
