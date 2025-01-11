Пенсии в январе — кому из украинцев доплатят 570 грн

Люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В январе 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит ряду граждан доплаты к пенсиям. По правилам, надбавки до 570 гривен назначают по возрасту при соблюдении ряда требований.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Доплата к пенсиям в 570 гривен в январе

По нормам законодательства, соответствующие доплаты назначают гражданам уже несколько лет, которые достигли возраста старше 80 лет. Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. гривен. Уровень выплаты не изменился, как и в прошлом году, доплата будет составлять 570 гривен.

Такие надбавки будут начислять ежемесячно. Однако соответствующая компенсационная доплата не относится к перерасчетам, ее не будут учитывать во время индексации пенсии.

Доплату начнут начислять после достижения пенсионером 80-летнего возраста, то есть, не с начала календарного месяца, а исключительно с даты рождения. Таким образом, в январе выплата будет у каждого индивидуальной.

Другие возрастные доплаты пенсионерам

Предвидены и другие доплаты по возрасту, которые назначают для несколько "младших" пенсионеров — по достижении 70 и 75 лет. Однако и суммы повышений ниже.

Требования предоставления доплат аналогичны. Необходимо получать пенсию по возрасту, а ее размер не должен превышать 10,3 тыс. гривен.

Следовательно, в январе государство гарантирует такие ежемесячные надбавки:

для граждан от 70 до 75 лет начислят надбавку в сумме 300 гривен;

для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в начале марта текущего года в Украине проведут масштабное повышение пенсионных выплат. В Министерстве социальной политики обнародовали ожидаемый коэффициент индексации.

Также мы писали, что Кабинет министров планирует осуществить реформу старой системы пенсионного обеспечения в Украине. Хотят кардинально изменить подход в исчислении пенсий.