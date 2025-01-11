Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Пенсионерам начислят 570 грн доплаты в январе — условия arrow

Пенсионерам начислят 570 грн доплаты в январе — условия

11 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в январе — кому из украинцев доплатят 570 грн
Люди пожилого возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

В январе 2025 года Пенсионный фонд Украины (ПФУ) начислит ряду граждан доплаты к пенсиям. По правилам, надбавки до 570 гривен назначают по возрасту при соблюдении ряда требований.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

Читайте также:

Доплата к пенсиям в 570 гривен в январе

По нормам законодательства, соответствующие доплаты назначают гражданам уже несколько лет, которые достигли возраста старше 80 лет. Главное условие — общий размер суммарной ежемесячной пенсии не может быть выше 10,34 тыс. гривен. Уровень выплаты не изменился, как и в прошлом году, доплата будет составлять 570 гривен.

Такие надбавки будут начислять ежемесячно. Однако соответствующая компенсационная доплата не относится к перерасчетам, ее не будут учитывать во время индексации пенсии.

Доплату начнут начислять после достижения пенсионером 80-летнего возраста, то есть, не с начала календарного месяца, а исключительно с даты рождения. Таким образом, в январе выплата будет у каждого индивидуальной.

Другие возрастные доплаты пенсионерам

Предвидены и другие доплаты по возрасту, которые назначают для несколько "младших" пенсионеров — по достижении 70 и 75 лет. Однако и суммы повышений ниже.

Требования предоставления доплат аналогичны. Необходимо получать пенсию по возрасту, а ее размер не должен превышать 10,3 тыс. гривен.

Следовательно, в январе государство гарантирует такие ежемесячные надбавки:

  • для граждан от 70 до 75 лет начислят надбавку в сумме 300 гривен;
  • для граждан в возрасте от 75 до 80 лет — 456 гривен.

Ранее мы рассказывали, что в начале марта текущего года в Украине проведут масштабное повышение пенсионных выплат. В Министерстве социальной политики обнародовали ожидаемый коэффициент индексации.

Также мы писали, что Кабинет министров планирует осуществить реформу старой системы пенсионного обеспечения в Украине. Хотят кардинально изменить подход в исчислении пенсий.

выплаты пенсии ПФУ пенсионеры соцвыплаты

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

07:01 Клиенты ПриватБанка теряют деньги — как действуют мошенники

06:48 Деньги на лечение военных — какая справка нужна

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:37 Бомба замедленного действия — мазут уничтожит все живое

06:31 Фанатов США в Гренландии могли подкупить — скандал с сыном Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Пшеница стремительно дорожает — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Эпилепсия и другие нервные болезни, с которыми не мобилизуют

06:22 Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как

06:21 Новый вирус из Китая уже в Украине — будет ли локдаун

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

07:01 Клиенты ПриватБанка теряют деньги — как действуют мошенники

06:48 Деньги на лечение военных — какая справка нужна

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:37 Бомба замедленного действия — мазут уничтожит все живое

06:31 Фанатов США в Гренландии могли подкупить — скандал с сыном Трампа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

06:30 Пшеница стремительно дорожает — стоимость тонны зерновых в январе

06:30 Эпилепсия и другие нервные болезни, с которыми не мобилизуют

06:22 Бронирование надо постоянно обновлять — юристы ответили как

06:21 Новый вирус из Китая уже в Украине — будет ли локдаун

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

06:20 єОселя — как получить жилье, сколько это стоит и какие недостатки

10 января 2025
Эксклюзив

18:44 Мазут из российских танкеров добрался до Одесчины — чем грозит

06:40 Стоимость латуни впечатляет — цены на цветные металлы в январе

06:20 Печальные цифры — на сколько минималка в ЕС больше чем в Украине

9 января 2025

22:37 Не хватает ни на что — сколько одесситы платят за коммуналку

06:40 Цены на алюминий удивляют — стоимость цветных металлов в январе

06:20 Золотой свет — сколько платят за электроэнергию в Украине и ЕС

8 января 2025

22:37 Прожиточный минимум 2025 — что себе могут позволить одесситы

11:27 Объединение Getty Images и Shutterstock — как это влияет на рынок

Text

05:13 Военные сегодня самые бесправные в Украине — нардеп Гончаренко

10 января 2025
Text

17:57 Возвращение из СОЧ и встреча Трампа с Путиным — эфир Вечір.LIVE

Text

13:19 Умеров сделал экстренное заявление о войне — эфир День.LIVE

Text

12:43 Под постоянными обстрелами — как живет прифронтовой Золочев

Text

12:17 Нардеп объяснил, отменят ли военное положение после "перемирия"

Text

10:58 Юрчишин назвал зарплаты, которые получают народные депутаты

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

08:00 Чем завершился Рамштайн для Украины, — эфир Ранок.LIVE

Text

03:44 Скандальные слова Трампа и лесные пожары — события недели в США

Text

00:00 Нардеп отреагировал на заявление Келлога о завершении войны

9 января 2025
Text

22:50 Подорожание хлеба в Украине — нардеп назвал причины

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

1 января 2025

07:06 Они опасны для телефона — какие сообщения лучше удалять

31 декабря 2024

05:45 Пенсии в 2025 году — кто должен вернуть деньги государству

30 декабря 2024

12:23 На Земле меняется продолжительность суток — что на это влияет

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

31 декабря 2024

14:55 Бесплатный проезд в маршрутках — кому доступна льгота в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

30 декабря 2024

04:30 Пригоден или непригоден — в ТЦК объяснили основные отличия