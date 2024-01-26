Индексация пенсий 2024 – известно когда и как перечислят выплаты

Денежные купюры. Фото: ukrayina.pl

В украинском правительстве уверяют в осуществлении обещанной массовой индексации пенсионных выплат. Известно, когда ожидать пересмотра пенсий и как могут измениться суммы.

О деталях индексации рассказали представители Министерства социальной политики.

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Когда и как повысятся пенсии в 2024 году

Как отмечают в Минсоцполитики, в бюджете зарезервированы средства на социальные выплаты населению. Также в ведомстве уверяют, что финансирование пенсий не зависит от решения по дальнейшей помощи со стороны Европейского Союза (ЕС) и других международных партнеров, как сообщалось ранее в Министерстве экономики.

Ожидается, что пенсии гражданам проиндексируют традиционно с 1 марта 2024 года. Размер повышения будет составлять 13%, однако конечные суммы будут разными, ведь зависят от индивидуальных выплат. Далеко не все пенсионеры могут рассчитывать на такое увеличение.

Если размер пенсии составляет 2,5 тыс. грн, то после индексации человек получит 2925 грн. Но если с такой пенсией гражданин достиг 65 лет и выполнил требования по стажу, то размер пенсии будет составлять 2,84 тыс. гривен (доля 40% минимальной зарплаты), поэтому фактически прибавит 3,9%.

Разнообразные доплаты (за возраст, за стаж и т. д.) не будут учитывать во время индексации, поэтому украинцы получат меньшее повышение, чем 13% от общего размера пенсионной выплаты. В некоторых случаях устанавливается минимальный уровень повышения пенсии. В прошлом году был порог в 100 гривен.

Финансирование пенсий украинцев

В 2023 году Пенсионный фонд потратил на 156,2 млрд гривен больше средств на финансирование пенсий украинцев (746,3 млрд гривен). Однако тогда не было повышения прожиточного минимума и минимальной зарплаты. Расходы на текущий запланированы в размере 893,5 млрд гривен.

Стоит отметить, что в 2023 году средняя пенсия была на уровне 5,31 тыс. гривен, в 2024-м намерены повысить до 6 тыс. гривен.

Что еще стоит знать

Напомним, пенсионеров при определенных условиях могут лишать 20 или 50% от общей суммы выплаты, также могут вообще приостанавливать начисление пенсий. Эксперты рассказали, как сохранить свои кровные.

Ранее сообщалось, как пройти идентификацию для получения пенсии. Часть пенсионеров обязана пройти идентификацию в Пенсионном фонде, чтобы не лишиться своих пенсионных выплат. Во время этого процесса украинцам нужно будет ответить на несколько вопросов.