Індексація пенсій 2024 — відомо коли та як перерахують виплати

Грошові купюри. Фото: ukrayina.pl

В українському уряді запевняють у проведенні обіцяної масової індексації пенсійних виплат. Відомо, коли саме очікувати перегляду пенсій та як можуть змінитися суми.

Про деталі індексації розповіли представники Міністерства соціальної політики.

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Коли і як підвищаться пенсії у 2024 році

Як зазначають у Мінсоцполітики, у бюджеті зарезервовані кошти на соціальні виплати населенню. Також у відомстві запевняють, що фінансування пенсій не залежить від рішення щодо подальшої допомоги з боку Європейського Союзу та інших міжнародних партнерів, як повідомляли раніше у Міністерстві економіки.

Очікується, що пенсії громадянам проіндексують традиційно з 1 березня 2024 року. Розмір підвищення становитиме 13%, однак кінцеві суми будуть різні, адже залежать від індивідуальних виплат. Далеко не всі пенсіонери можуть розраховувати на таке збільшення.

Якщо розмір пенсії становить 2,5 тис. гривень, то після індексації людина отримає 2925 гривень. Але якщо з такою пенсією громадянин досяг 65 років і виконав вимоги щодо стажу, то розмір пенсії становитиме 2,84 тис. гривень (частка 40% мінімальної зарплатні), тому фактично додасть 3,9%.

Різноманітні доплати (за вік, за стаж і т. д.) не будуть враховувати під час індексації, через це українці отримають нижче підвищення, аніж 13% від загального розміру пенсійної виплати. У деяких випадках встановлюється мінімальний рівень підвищення пенсії. Торік був поріг у 100 гривень.

Фінансування пенсій українців

У 2023 році Пенсійний фонд витратив на 156,2 млрд гривень більше коштів на фінансування пенсій українців (746,3 млрд гривень). Однак тоді не було підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної зарплати. Видатки на поточний заплановані в розмірі 893,5 млрд гривень.

Варто зауважити, що 2023-го середня пенсія була на рівні 5,31 тис. гривень, у 2024-му мають намір підвищити до 6 тис. гривень.

Що ще варто знати

Нагадаємо, пенсіонерів за певних умов можуть позбавляти 20% чи 50% від загальної суми виплати, також можуть взагалі призупиняти нарахування пенсій. Експерти розповіли, як зберегти свої "кревні".

Раніше повідомлялося, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.