Пенсії в Україні зростуть — де візьмуть гроші на індексацію

Жінка пенсійного віку. Фото: msp.gov.ua

В Україні у березні 2024 року очікується масштабна індексація пенсій, у результаті якої у багатьох громадян суттєво зростуть виплати. В уряді повідомили, чи вистачить коштів на такі плани.

Про це розповіли ЗМІ у Міністерстві соціальної політики України.

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Фінансування підвищення пенсій у 2024 році

Як зазначила голова Мінсоцполітики Оксана Жолнович, гроші на індексації пенсій у 2024 році передбачені у державному бюджеті. Однак, у разі нестачі — скорочуватимуть додаткові програми соціальних виплат та різні "привілеї". Загалом обсягу коштів на основні видатки для громадян у державній казні достатньо.

"Державний бюджет вже ухвалено — наш бюджет є передбачений, в ньому є закладено кошти для індексації пенсій...На пенсії, на соціальні допомоги для виживання ми гроші знайдемо", — наголосила очільниця відомства.

Жолнович зауважила, що, можливо, доведеться зупинити фінансування санаторно-курортного лікування, оскільки ще є "реабілітація". Тоді як санаторії є більше відпочинковим форматом. Згорнуть фінансування ще якихось додаткових програм, які не є життєво важливими для громадян.

Також міністр наголосила, що останнім часом кількість отримувачів соціальної допомоги радикально зросла, з огляду на це, планують переглянути систему видатків, виділивши пріоритетом тих, для кого держвиплати є основним джерелом виживання. Шукатимуть і інші можливості скорочення виплат.

"Для кого це якась додаткова виплата, наприклад, рішення судів про підвищення пенсій для окремих категорій людей — очевидно ці будуть видатки залишатися в черзі, а для тих видатків які є першочерговими для виживання це будуть пріоритетні видатки", — додала Оксана Жолнович.

Раніше в уряді повідомляли, що за негативного сценарію міжнародного фінансування на початку 2024 року — індексації навесні не проведуть.

Як підвищаться пенсії під час індексації

Очікується, що кінцевий розмір пенсій певною мірою залежатиме від прожиткового мінімуму, який цьогоріч підвищився до 2,92 тис. гривень.

Про остаточні суми зараз не говорять, адже окрім формули для індексації, що базується на статистичних даних минулого року, розрахунок здійснять з урахуванням віку та стажу пенсіонерів. У середньому пенсійна виплата має зрости на 13%.

Зокрема, пенсіонери, які мають 7,69 тис. гривень пенсії, отримають доплату у близько 1 тис. гривень.

Варто зауважити, що минулого року середня пенсія була на рівні 5,31 тис. гривень, у 2024 році планують підвищити до 6 тис. гривень.

Раніше у планах уряду було ввести "бальну систему", що дозволила б громадянам з однаковими умовами виходу на пенсію одержувати однакову пенсію, а також мати однаковий рівень індексації.

Більше про пенсії

Нагадаємо, в Україні для того, щоб отримувати пенсію, потрібно мати страховий стаж. Відомо, чи виплачуватиметься у 2024 році пенсія, якщо у людини відсутній стаж.

Раніше повідомлялося, як пройти ідентифікацію для отримання пенсії. Частина пенсіонерів зобов'язана пройти ідентифікацію в Пенсійному фонді, щоб не втратити свої пенсійні виплати. Під час цього процесу українцям треба буде відповісти на кілька запитань.