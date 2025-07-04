Пенсии в 2025 году — кто имеет право на ежемесячную надбавку в 5 тыс. грн

Женщина преклонного возраста. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали, кто имеет право на ежемесячную надбавку к пенсии в размере 5 тыс. грн. Она предусмотрена для борцов за независимость Украины в ХХ веке, которые во времена коммунистического тоталитарного режима подверглись репрессиям.

Об этом говорится на официальном портале ПФУ.

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Право на ежемесячную надбавку к пенсии в 5 тыс. грн

В Украине уже два года как часть граждан получает доплаты в рамках закона № 3113-ІХ, который внес изменения в законы "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной" и "О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов".

Речь идет о борцах за независимость страны в ХХ веке, которые в период коммунистического тоталитарного режима подвергались репрессиям в виде заключения или безосновательного помещения в психиатрические учреждения и были реабилитированы.

Таким гражданам установлена пенсия за особые заслуги перед Украиной в виде надбавки к основной пенсионной выплате.

Размер пенсии за особые заслуги перед Украиной и другие нюансы

В 2023 году, когда Верховная Рада приняла соответствующий закон, сумма соответствующей ежемесячной надбавки составляла 4,2 грн. Однако, согласно правилам, она подлежит ежегодной индексации, начиная с 2024 года.

Так, размер пенсии за особые заслуги борцам за независимость ежегодно повышают. После индексации в 2025 году размер такой надбавки составляет 5,05 тыс. грн.

В ПФУ отмечают, что основанием для назначения надбавки являются справки с подтверждением вышеупомянутого статуса лица.

По правилам, пенсию за особые заслуги устанавливают со дня обращения или с даты получения права на нее, если человек обратился за назначением не позднее 12 месяцев со дня получения соответствующего права.

"Днем обращения считается день приема заявления об установлении пенсии за особые заслуги со всеми необходимыми документами", — добавили в фонде.

Однако, если у человека одновременно есть право на надбавку по нескольким основаниям, предусмотренным ст. 1 закона "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", то будет установлена надбавка в максимальном размере.

Ранее мы писали о том, что некоторые категории граждан могут получать различные доплаты к пенсии. В частности, некоторые имеют право на надбавку в размере 39% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

Также сообщалось, какие преимущества предоставляет почетное звание "Народный". В ПФУ рассказали, каков размер доплаты к пенсионной выплате гарантирует законодательство.