Пенсії в Україні — яка доплата передбачена за звання Народний у 2025 році

Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні низка категорій працівників мають право за певних обставин отримати почесне звання "Народний". Відомо, який розмір державної доплати до пенсії гарантує закон за відповідне звання у 2025 році.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на інформацію Пенсійного фонду України (ПФУ).

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Хто з громадян має право на почесне звання "Народний"

За правилами, почесне звання "Народний артист України" присвоює президент в рамках закону "Про державні нагороди України".

Зокрема, на відповідне звання можуть претендувати режисери, артисти театру, кіно, естради, цирку, професійних ансамблів та хорових колективів, диригенти оркестрів, композитори, музиканти, диктори телебачення і радіомовлення, за створення високохудожніх образів, вистав, кінострічок, що мають міжнародне визнання.

Відповідно до закону про державні нагороди, почесне звання "Народний" можуть надавати не раніше ніж через десять років після присвоєння звання "Заслужений".

Розмір доплати до пенсії за почесне звання у 2025 році

Громадянам, які удостоєні відповідної відзнаки, надається право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідно до закону №1767-III "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", передбачається призначення доплати до пенсії у розмірі 36% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

У 2025 році прожитковий мінімум становить 2361 грн. З огляду на це, розмір надбавки до пенсії за відповідне звання дорівнює 849 грн.

Право на пенсію за особливі заслуги мають громадяни, яким призначена:

пенсія за віком;

пенсія у зв'язку з інвалідністю;

пенсія у разі втрати годувальника;

пенсія за вислугу років.

Громадяни, які отримали почесне звання України "Народний", для встановлення пенсії мають звернутися із заявою до ПФУ, додавши:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний номер;

посвідчення з підтвердженням присвоєння відповідного почесного звання.

Раніше ми писали, кому з українців присвоюють почесні звання. У ПФУ назвали розмір доплати, яка передбачена у 2025 році.

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