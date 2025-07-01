Пенсії у 2025 році — кому з українців щомісяця доплачують 920 грн

Гривневі купюри у гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українське законодавство передбачає надання доплати до пенсії у розмірі 39% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб одній категорії громадян. На відповідну додаткову виплату мають право деякі багатодітні матері.

Це передбачено ст. 1 закону № 1767-ІІІ "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною".

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Кому з багатодітних жінок призначають доплату у 2025 році

Згідно із нормами закону, жінки, які народили дев’ятеро дітей та виховали їх до шестирічного віку, передбачена щомісячна спецдоплата до пенсії. Також вони можуть вийти на заслужений відпочинок достроково за умови наявності певної кількості страхового стажу.

Розмір додаткової грошової виплати становить 39% від прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

Оскільки у 2025 році прожитковий мінімум для непрацездатних осіб становить 2361 грн, сума щомісячної доплати дорівнює 920 грн.

На відповідну виплату можуть претендувати жінки, які як самостійно народили таку кількість дітей, так і усиновили.

Багатодітним жінкам надане право дострокового виходу на пенсію за наступних умов:

у разі досягнення 50 років;

за наявності щонайменше 15 років стажу.

Як оформити пенсію та доплату багатодітним українкам

Багатодітні жінки, які підпадають під вищевказані умови, для оформлення пенсії та надбавки мають звернутися із відповідною заявою Пенсійного фонду України (ПФУ). Потрібно підготувати певний пакет документів. Пенсію призначають на основі поданих:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

трудової книжки, документів, де підтверджується набутий страховий стаж;

свідоцтва про народження на всіх дітей;

паспорти дітей (за наявності).

Також пенсію за особливі заслуги можуть надати і батькові, якщо виховував дітей до вказаного віку.

Крім того, багатодітним матерям надають низку пільг, зокрема, на оплату комунальних послуг та освіту.

Нагадаємо, в Україні передбачається надання доплати до пенсії за почесне звання "Народний". У Пенсійному фонді розповіли, який саме розмір доплати до пенсії надають у 2025 році.

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