Пенсии в 2025 году — кто из украинцев имеет право на 1,2 тыс. грн надбавки

Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали о праве на доплату к пенсии за содержание детей в 2025 году. Им могут воспользоваться некоторые военные пенсионеры.

Об этом говорится в сообщении пресс-центра ПФУ.

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Как отмечают в фонде, бывшим работникам силовых структур, которые имеют на своем содержании нетрудоспособных членов семьи, законодательство предусматривает начисление специальной надбавки. Речь идет о дополнительной выплате за несовершеннолетних детей.

Соответствующее право прописано в законе № 2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Для того, чтобы претендовать на соответствующую надбавку, нужно:

чтобы дети, находящиеся на содержании, были в возрасте до 18 лет;

заявитель на выплаты не работал и не вел предпринимательскую деятельность.

Также надбавки начисляют исключительно на тех членов семьи, которые не имеют других пенсионных выплат, выплат для лиц с инвалидностью, лиц с инвалидностью с детства, пособие на детей для одиноких матерей.

В то же время, при наличии в семье двух или более пенсионеров-военных, каждый нетрудоспособный член семьи, находящийся на совместном содержании, будет учтен для начисления доплат только одному из них по выбору.

Доплату устанавливают в размере 50% от суммы прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность. В 2025 году показатель установлен на уровне 2361 гривны. То есть речь идет о доплате в сумме 1180 гривен.

Иллюстрация. Источник: ПФУ

Как получить надбавку к пенсии за детей

Если военные пенсионеры соответствуют требованиям, то для назначения надбавки необходимо обратиться в отделение ПФУ, предоставив:

заявление (утвержденного образца);

свидетельства о рождении детей;

свидетельство о браке;

справку из учебного заведения об обучении ребенка;

справку уполномоченного органа по месту жительства о составе семьи о том, что пенсионер содержит ребенка;

справку на заявителя и жену из управления соцзащиты населения по адресу проживания о пребывании или не пребывании на соответствующем учете.

Ранее мы писали, что в августе части граждан начислят доплаты к пенсионным выплатам. Они посвящены особой дате и будут достигать 3 тыс. грн.

Также сообщали, кому выплатят недополученные пенсии за прошлые годы. Речь идет о тех гражданах, которые по собственной вине, не могли обратиться в Пенсионный фонд.