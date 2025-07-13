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Головна Фінанси Пенсіонерам доплатять 1,2 тис. грн у 2025 році — хто має право

Пенсіонерам доплатять 1,2 тис. грн у 2025 році — хто має право

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 06:10
Пенсії у 2025 році — хто з українців має право на 1,2 тис. грн надбавки
Грошові купюри у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У Пенсійному фонді України (ПФУ) розповіли про право на доплату до пенсії за утримання дітей у 2025 році. Ним можуть скористатися деякі військові пенсіонери.

Про це йдеться у повідомленні пресцентру ПФУ.

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Що варто знати про право на доплати за дітей у 2025 році

Як зазначають у фонді, колишнім працівникам силових структур, які мають на своєму утриманні непрацездатних членів родини, законодавство передбачає нарахування спеціальної надбавки. Йдеться про додаткову виплату за неповнолітніх дітей.

Відповідне право прописане у законі № 2262-XII "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб".

Для того, щоб претендувати на відповідну надбавку, потрібно:

  • щоб діти, які перебувають на утриманні, були віком до 18 років;
  • заявник на виплати не працював та не вів підприємницьку діяльність.

Також надбавки нараховують виключно на тих членів родини, які не мають інших пенсійних виплат, виплат для осіб з інвалідністю, осіб з інвалідністю з дитинства, допомогу на дітей для самотніх матерів. 

Водночас, у разі наявності в родині двох або більше пенсіонерів-військових, кожен непрацездатний член родини, який перебуває на спільному утриманні, буде врахований для нарахування доплат тільки одному з них за вибором.

Доплату встановлюють в розмірі 50% від суми прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році показник встановлений на рівні 2361 гривні. Тобто йдеться про доплату у сумі 1180 гривень.

пенсії військових
Ілюстрація. Джерело: ПФУ 

Як отримати надбавку до пенсії за дітей

Якщо військові пенсіонери відповідають вимогам, то для призначення надбавки необхідно звернутися до відділення ПФУ, надавши:

  • заяву (затвердженого зразка);
  • свідоцтва про народження дітей;
  • свідоцтво про шлюб;
  • довідку із закладу освіти про навчання дитини;
  • довідку уповноваженого органу за місцем проживання про склад родини про те, що пенсіонер утримує дитину;
  • довідку на заявника та дружину з управління соцзахисту населення за адресою проживання про перебування чи неперебування на відповідному обліку.

Раніше ми писали, що у серпні частині громадян нарахують доплати до пенсійних виплат. Вони присвячені особливій даті й сягатимуть 3 тис. грн

Також повідомляли, кому виплатять недоотримані пенсії за минулі роки. Йдеться про тих громадян, які з власної вини, не могли звернутися до Пенсійного фонду. 

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Ксенія Симонова - Редактор
Автор:
Ксенія Симонова
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