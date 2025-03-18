Пенсионеры имеют право на помощь до 10 тыс. грн — кого касается

Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik

В Украине некоторые пенсионеры имеют право на дополнительную сумму денег от 450 до 10 тыс. грн. Речь идет об одноразовой помощи на лечение и реабилитацию от местных властей.

Об этом сообщается на портале "Юристы.ua".

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На портале в одном из сообщений гражданин попросил объяснить, имеет ли право хотя бы на частичное возмещение медицинских расходов. Он рассказал, что является пенсионером, инвалидом второй группы с трудовым стажем 41 год. Хирургическая операция обошлась в более чем 100 тыс. грн.

"Я пенсионер, 66 лет, инвалид 2-й группы, трудовой стаж 41 год. В экстренном порядке попал в больницу, где через полчаса сделали операцию. Оплатил за операцию 108 тысяч гривен. Об этом есть официальные документы из клиники. Жена год, как потеряла работу из-за болезни, на пенсию пойдет в августе этого года. Имею ли я право хоть на частичное возмещение медицинских расходов...", — говорится в обращении.

Право пенсионеров на помощь до 10 тыс. грн

Юристы дали объяснение, что согласно закону "О местном самоуправлении в Украине", граждане имеют право на единовременную денежную помощь на лечение и реабилитацию.

Такую помощь должны осуществлять органы местного самоуправления. Размер выплаты составляет от 450 до 10 тыс. грн.

Предоставление такой услуги может быть предусмотрена годовой программой помощи отдельным слоям населения громады, с указанием перечня заболеваний и требований относительно состояния материального положения заявителей.

Граждане могут подать заявление на получение услуги как лично, так и через законного представителя, отправив документы по почте (заказным письмом).

Можно обратиться в ближайший орган соцзащиты, ЦПАУ, местную администрацию. Потребуют предоставления таких документов:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

справку из медучреждения о необходимости лечения или реабилитации, или проведенное лечение;

акт обследования материально-бытовых условий заявителя;

справку о доходах гражданина и членов его семьи;

справку о составе семьи;

номер банковского счета.

Соответствующая услуга является бесплатной. Срок предоставления — не более 30 календарных дней.

Кроме того, можно подать заявление можно через портал госуслуг "Дія".

Ранее мы рассказывали, почему в марте не все украинские пенсионеры почтенного возраста получат "возрастные доплаты". Большую роль в праве на доплату играет то, какую сумму пенсии получает гражданин.

Также мы писали, что Новини.LIVE провели сравнение размера средней пенсии в Украине и странах еврозоны. Учитывая исследование, украинские пенсии существенно уступают европейским показателям.