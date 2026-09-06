Выезд пенсионера за границу: сколько времени есть, чтобы не проходить идентификацию в ПФУ

Пенсионеры. Фото: Новини.LIVE

Многие украинские пенсионеры сейчас ездят за границу в гости к детям и внукам — кто-то на несколько недель, а кто-то остается на несколько месяцев. Но во время таких поездок люди беспокоятся, не прекратят ли им выплачивать пенсию и нужно ли проходить физическую идентификацию. На самом деле важно, сколько времени человек находится за пределами Украины и имеет ли он специальный статус в стране пребывания.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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Когда идентификация не требуется

Если пенсионер планирует временную поездку за границу и в целом будет находиться там менее 183 дней в течение календарного года, проходить физическую идентификацию только из-за самого факта такой поездки не требуется.

При этом учитываются все дни пребывания за пределами Украины в течение одного календарного года — с января по декабрь. В расчет входят также день выезда и день возвращения.

Например, если человек выехал летом к родственникам, провел за границей два или три месяца, а затем вернулся в Украину, такая поездка не обязывает его проходить физическую идентификацию. Поэтому краткосрочное пребывание за границей не следует путать с временным проживанием за границей в понимании правил Пенсионного фонда.

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Когда физическая идентификация уже необходима

Другая ситуация возникает, если человек находится за пределами Украины 183 дня или более в течение календарного года. В таком случае пенсионер относится к категории лиц, временно проживающих за рубежом, и должен проходить физическую идентификацию раз в год — до 31 декабря.

Важно, что речь идет именно о календарном году. То есть подсчет начинается с 1 января и заканчивается 31 декабря, а не ведется по принципу "183 дня с даты выезда".

Например, если пенсионер выехал за границу в марте и находился там большую часть года, количество дней может превысить установленный порог. В таком случае физическую идентификацию уже необходимо пройти.

Есть еще одно важное условие

Есть случаи, когда количество дней пребывания за границей не имеет решающего значения. Физическая идентификация требуется также людям, получившим за границей временную защиту или статус беженца в связи с войной, даже если они не провели там 183 дня. Это отдельно предусмотрено правилами, утвержденными постановлением Кабинета Министров № 299 от 11 февраля 2025 года.

Как пройти идентификацию, если человек проживает за рубежом

Для тех, кому процедура все же необходима, Пенсионный фонд предусматривает несколько вариантов:

Онлайн через портал электронных услуг Пенсионного фонда с помощью Дія.Підпису. Для этого нужно авторизоваться на портале и подтвердить свою личность. Пройти процедуру с помощью видеоконференцсвязи с сотрудником Пенсионного фонда. Обратиться в зарубежное дипломатическое представительство Украины и получить документ, подтверждающий факт нахождения человека в живых. Такой документ в дальнейшем передается в Пенсионный фонд.

Ранее Новини.LIVE писали о том, могут ли заблокировать пенсионный счет из-за долгов. Назначение карты для получения пенсии не делает счет полностью неприкосновенным для ареста. В то же время это не означает, что исполнитель может автоматически изъять всю пенсию — размер взыскания зависит от вида долга и обстоятельств дела.

Также Новини.LIVE рассказывали, как пенсионерам после выезда из ТВТ перевести пенсию на новый адрес. Если человек проживает на подконтрольной Украине территории, выплату можно оформить по месту фактического проживания через ПФУ. Это помогает актуализировать пенсионное дело, а для тех, кто остается на временно оккупированных территориях или находится за границей, ежегодно до 31 декабря сохраняется требование физической идентификации.