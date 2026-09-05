Арест пенсионной карты: кому из пенсионеров могут заблокировать доступ к деньгам в 2026 году

Карта в руках. Фото: Новини.LIVE

Для многих пенсионеров банковская карта — это своего рода кошелек, в котором хранятся все деньги на жизнь. Но если у человека есть долг и в отношении него возбуждено исполнительное производство, даже счет, на который ежемесячно поступает пенсия, может оказаться под арестом. Таким образом, пенсионер может остаться без единственного источника дохода.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии".

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В подобной ситуации оказался пенсионер из Полтавы, который после блокировки счета обратился в суд и потребовал от ПриватБанка вернуть 18 190 гривен и выплатить пеню. Суд отказал мужчине. Он пришел к выводу, что банк не нарушил его прав, когда исполнил постановление частного исполнителя.

Из-за какой задолженности заблокировали счет

Проблемы начались из-за задолженности мужчины перед АО "Акцент-Банк". В августе 2025 года частный исполнитель наложил арест на его средства в размере 18 190 гривен — именно такую сумму необходимо было взыскать вместе с предусмотренными исполнительным производством расходами. Под арест попал счет в ПриватБанке, на который мужчина получал пенсию.

Пенсионер считал, что банк должен был уведомить исполнителя о социальном назначении счета и не исполнять постановление. Ведь из-за ареста он почти девять месяцев не мог нормально пользоваться средствами, поступавшими в качестве социальных выплат. Поэтому он попросил суд признать действия банка неправомерными, вернуть 18 190 гривен и взыскать еще 2 147 гривен пени.

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Что ответил ПриватБанк

В банке заявили, что действовали в рамках закона. Там пояснили, что получили постановление частного исполнителя и не имели законных оснований его игнорировать. Когда в мае 2026 года долг, вознаграждение исполнителя и расходы на исполнительные действия были погашены, банк получил постановление о завершении производства. В тот же день арест со счета сняли.

Почему суд не поддержал пенсионера

Киевский районный суд Полтавы полностью отклонил иск. Он обратил внимание на разницу между арестом банковского счета и непосредственным взысканием пенсии.

Это не одно и то же. Арест означает, что человек временно не может свободно распоряжаться средствами на счете. Также факт ареста счета, на который поступают пенсионные или социальные выплаты, еще не означает автоматического списания именно этих средств.

В данном деле суд исходил из того, что закон не устанавливает для обычного текущего карточного счета пенсионера статуса полной неприкосновенности только из-за того, что на него поступает пенсия. После зачисления денег на счет возникает отдельная ситуация: средства уже находятся на банковском счете должника. Поэтому важно различать ограничения, касающиеся самой пенсии как дохода, и арест средств на счете.

Можно ли вообще взыскивать деньги с пенсии

Закон устанавливает ограничения на отчисления из пенсии. По общему правилу для многих видов взысканий из пенсии может удерживаться не более 20%, а для отдельных категорий долгов действуют другие пределы. В то же время Конституционный Суд признал неконституционным применение правила, которое могло лишить пенсионера пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума, если она является его основным источником существования.

Поэтому ситуацию с арестом счета не стоит автоматически воспринимать как разрешение забрать всю пенсию. Имеет значение, на каком основании открыто исполнительное производство, какие именно средства находятся на счете и уведомлен ли исполнитель об их происхождении.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как пенсионерам после выезда из ТОТ перевести пенсию на новый адрес. Если человек проживает на подконтрольной Украине территории, выплату можно оформить по месту фактического проживания через ПФУ. Это также помогает актуализировать пенсионное дело и учесть правила ежегодной физической идентификации.

Также Новини.LIVE сообщали, что некоторым украинцам необходимо сменить банк для получения пенсий, субсидий и других выплат. Укрэксимбанк с 1 октября прекращает сотрудничество с ПФУ, поэтому получателям необходимо до 15 сентября открыть счет в другом уполномоченном банке.