Виїзд пенсіонера за кордон: скільки є часу, щоб не проходити ідентифікацію у ПФУ

Пенсіонери. Фото: Новини.LIVE

Багато українських пенсіонерів зараз їздять за кордон у гості до дітей та онуків — хтось на кілька тижнів, а хтось залишається на кілька місяців. Але під час таких поїздок люди хвилюються, чи не припинять їм виплачувати пенсію та чи потрібно проходити фізичну ідентифікацію. Насправді важливо, скільки часу людина перебуває за межами України та чи має вона спеціальний статус у країні перебування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Пенсійний фонд України.

Реклама

Коли ідентифікація не потрібна

Якщо пенсіонер планує тимчасову поїздку за кордон і загалом перебуватиме там менше ніж 183 дні протягом календарного року, проходити фізичну ідентифікацію через сам факт такої поїздки не потрібно.

При цьому враховуються всі дні перебування за межами України в межах одного календарного року — з січня по грудень. До розрахунку входять також день виїзду та день повернення.

Наприклад, якщо людина виїхала влітку до родичів, провела за кордоном два або три місяці, а потім повернулася в Україну, така поїздка не зобов'язує її проходити фізичну ідентифікацію. Тож короткострокове перебування за кордоном не варто плутати з тимчасовим проживанням за кордоном у розумінні правил Пенсійного фонду.

Читайте також:

Коли фізична ідентифікація вже потрібна

Інша ситуація виникає, якщо людина перебуває за межами України 183 дні або більше протягом календарного року. У такому випадку пенсіонер належить до категорії осіб, які тимчасово проживають за кордоном, і має проходити фізичну ідентифікацію раз на рік — до 31 грудня.

Важливо, що йдеться саме про календарний рік. Тобто підрахунок починається з 1 січня і завершується 31 грудня, а не ведеться за принципом "183 дні від дати виїзду".

Наприклад, якщо пенсіонер виїхав за кордон у березні та перебував там більшу частину року, кількість днів може перевищити встановлений поріг. У такому разі фізичну ідентифікацію вже потрібно пройти.

Є ще одна важлива умова

Є випадки, коли кількість днів перебування за кордоном не має вирішального значення. Фізична ідентифікація потрібна також людям, які отримали за кордоном тимчасовий захист або статус біженця у зв'язку з війною, навіть якщо вони не провели там 183 дні. Це окремо передбачено правилами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів №299 від 11 лютого 2025 року.

Як пройти ідентифікацію, якщо людина живе за кордоном

Для тих, кому процедура все ж потрібна, Пенсійний фонд передбачає кілька варіантів:

Онлайн через портал електронних послуг Пенсійного фонду за допомогою Дія.Підпису. Для цього потрібно авторизуватися на порталі та підтвердити свою особу. Пройти процедуру за допомогою відеоконференцзв'язку з працівником Пенсійного фонду. Звернутися до закордонної дипломатичної установи України та отримати документ, який підтверджує факт перебування людини в живих. Такий документ надалі передається до Пенсійного фонду.

Раніше Новини.LIVE писали, чи можуть заблокувати пенсійний рахунок через борги. Призначення картки для отримання пенсії не робить рахунок повністю недоторканним для арешту. Водночас це не означає, що виконавець може автоматично забрати всю пенсію — розмір стягнення залежить від виду боргу та обставин справи.

Також Новини.LIVE розповідали, як пенсіонерам після виїзду з ТОТ перевести пенсію за новою адресою. Якщо людина живе на підконтрольній Україні території, виплату можна оформити за місцем фактичного проживання через ПФУ. Це допомагає актуалізувати пенсійну справу, а для тих, хто залишається на ТОТ або перебуває за кордоном, щороку до 31 грудня зберігається вимога фізичної ідентифікації.