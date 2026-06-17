Особенности расчета пенсии: когда без справки о зарплате не обойтись

Пенсионерка на улице, табличка Пенсионного фонда, деньги в руках. Фото: УНИАН, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

При начислении пенсии ПФУ обычно самостоятельно ищет информацию о зарплате и страховом стаже в государственных реестрах. Однако бывают случаи, когда может понадобиться справка о заработке за период до июля 2000 года.

Когда без неё не обойтись и как она влияет на размер будущей пенсии, объяснили в Главном управлении Пенсионного фонда в Днепропетровской области, передает Новини.LIVE.

Для расчета пенсии автоматически учитывается заработная плата за все годы работы, начиная с 1 июля 2000 года. Эти данные уже есть в Реестре застрахованных лиц, поэтому дополнительно подтверждать их документами не требуется.

В каких случаях понадобится справка

Вместе с тем будущий пенсионер может по собственному желанию предоставить справку о заработной плате за любые 60 календарных месяцев подряд до 1 июля 2000 года.

Это может быть выгодно, если в тот период человек получал высокую зарплату или работал по совместительству. ПФУ учтет эти доходы при расчёте пенсии.

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Когда документ является обязательным

Существует ситуация, когда без справки оформить пенсию не получится. Речь идет о случаях, когда после 1 июля 2000 года у человека менее пяти лет страхового стажа. Тогда подтверждение заработка за предыдущие годы является обязательным для назначения выплат.

Где получить справку

Документ выдают по месту прежней работы на основании старых сведений о зарплате и лицевых счетах. Если предприятие уже не работает, справку может выдать его правопреемник или архивное учреждение, где хранятся необходимые документы.

Но обратите внимание, что эта справка не всегда гарантирует большую пенсию. Если заработок в тот период был ниже, чем после 1 июля 2000 года, он существенно не повлияет на окончательный размер выплат.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что период декрета засчитывается в страховой стаж, но правила зависят от года рождения ребенка и подтверждающих документов. В большинстве случаев эти годы не теряются для пенсии, а могут влиять как на общий, так и на специальный стаж.

Также Новини.LIVE рассказывали, что украинцы могут увеличить свой страховой стаж перед выходом на пенсию, если им не хватает нескольких месяцев или лет. Для этого разрешается добровольно доплатить единый социальный взнос за отдельные периоды после 2004 года. Такой механизм позволяет "дотянуть" стаж и не потерять право на пенсию в нужный срок.