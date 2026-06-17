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Головна Фінанси Пенсію можна збільшити: українцям нагадали про важливий документ

Пенсію можна збільшити: українцям нагадали про важливий документ

Ua ru
Дата публікації: 17 червня 2026 19:28
Особливості пенсійного розрахунку: коли без довідки про зарплату не обійтися
Пенсіонерка на вулиці, табличка Пенсійного фонду, гроші в руках. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Під час нарахування пенсії ПФУ зазвичай самостійно шукає інформацію про зарплату та страховий стаж в державних реєстрах. Але є випадки, коли може знадобитися довідка про заробіток за період до липня 2000 року. 

Коли без неї не обійтись і як вона впливає на розмір майбутньої пенсії, пояснили у Головному управлінні Пенсійного фонду в Дніпропетровській області, передає Новини.LIVE.

Для розрахунку пенсії автоматично беруть зарплату за всі роки роботи, починаючи з 1 липня 2000 року. Ці дані вже є в Реєстрі застрахованих осіб, тому додатково підтверджувати їх документами не потрібно.

У яких випадках знадобиться довідка

Разом із тим майбутній пенсіонер може за власним бажанням надати довідку про заробітну плату за будь-які 60 календарних місяців поспіль до 1 липня 2000 року.

Це може бути вигідно, якщо в той період людина отримувала високу зарплату або працювала за сумісництвом. ПФУ врахує ці доходи під час обчислення пенсії.

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Коли документ є обов'язковим

Є ситуація, коли без довідки оформити пенсію не вийде. Йдеться про випадки, коли після 1 липня 2000 року людина має менше п’яти років страхового стажу. Тоді підтвердження заробітку за попередні роки є обов'язковим для призначення виплат.

Де отримати довідку

Документ видають за місцем колишньої роботи на основі старих відомостей про зарплату та особових рахунків. Якщо підприємство вже не працює, довідку може видати його правонаступник або архівна установа, де зберігаються необхідні документи.

Але зауважте, що ця довідка не завжди гарантує велику пенсію. Якщо заробіток у той період був нижчим, ніж після 1 липня 2000 року, він суттєво не вплине на кінцевий розмір виплат.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що період декрету зараховується до страхового стажу, але правила залежать від року народження дитини та підтверджуючих документів. У більшості випадків ці роки не губляться для пенсії, а можуть впливати і на загальний, і на спеціальний стаж.

Також Новини.LIVE розповідали, що українці можуть збільшити свій страховий стаж перед виходом на пенсію, якщо їм не вистачає кількох місяців або років. Для цього дозволяється добровільно доплатити єдиний соціальний внесок за окремі періоди після 2004 року. Такий механізм дає змогу "дотягнути" стаж і не втратити право на пенсію у потрібний строк.

 

ПФУ стаж пенсія зарплата
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова
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