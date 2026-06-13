Украинцы могут доплатить страховой стаж: сколько это будет стоить в 2026 году

Пожилая женщина на улице, деньги. Фото: Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE.

Украинцы, которым не хватает нескольких лет страхового стажа, всё равно могут выйти на пенсию в срок. Существует возможность увеличить стаж за счёт доплаты к минимальному страховому взносу.

Об этом напомнили в Пенсионном фонде Украины, передает Новини.LIVE.

Услуга создана для людей, которые работали или продолжают работать официально, но их работодатель в определенные месяцы перечислял меньше налогов, чем требует закон.

Какие периоды можно "докупить"

Доплата возможна только за периоды с 1 января 2004 года, и только за те месяцы, когда вам платили зарплату и за вас уплачивался ЕСВ. Купить страховой стаж за годы, когда человек вообще нигде не работал, невозможно.

Сколько придется заплатить

Окончательная сумма зависит от размера минимальной зарплаты, установленной на момент осуществления платежа.

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По состоянию на 1 января 2026 года минимальная зарплата в Украине зафиксирована на уровне 8 647 грн. Соответственно, минимальный страховой взнос равен 1 902,34 грн (то есть 22% от зарплаты).

Именно такую сумму нужно доплатить за каждый месяц, который будет зачтен в стаж.

Как оформить доплату

Для проведения расчета необходимо обратиться в Пенсионный фонд Украины одним из следующих способов:

лично в сервисный центр ПФУ;

через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда.

После получения расчета вы самостоятельно решаете, целесообразно ли осуществлять доплату. Если это действительно выгодно, необходимо подать окончательные документы и произвести оплату через банк.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, кого из пенсионеров обязали ежегодно проходить идентификацию, чтобы не потерять выплаты. Речь идет об украинцах, проживающих за рубежом или на временно оккупированных территориях. Если процедура уже пройдена в 2025 году, пенсия в 2026-м продолжит поступать без проблем, но в следующем году все придется повторять заново.

Также Новини.LIVE писали, что часть украинцев после выхода на пенсию может получить разовую выплату от государства. Ее дают не всем, а только при определенных условиях. Обычно это зависит от стажа и статуса человека. В каждом случае решение принимается индивидуально.