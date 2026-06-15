Будет ли декретный отпуск учитываться при начислении пенсии: украинцам разъяснили новые правила

Декрет может приблизить пенсию: когда уход за ребенком зачтут в стаж
Время, проведённое в декрете, может существенно повлиять на будущую пенсию. Иногда эти годы засчитываются в качестве льготного стажа, что позволяет выйти на заслуженный отдых значительно раньше.
Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.
Когда декрет зачтут в стаж
Годы, проведенные с ребенком до трех лет, обязательно зачислят в общий стаж. Это правило действует как для тех, кто официально ушел в декрет с работы, так и для неработающих мам.
Но механизм подтверждения зависит от того, когда именно родился малыш:
- Если речь идет о периоде до 2004 года, достаточно свидетельства о рождении ребенка или его паспорта.
- Для 2004 года дополнительно может понадобиться справка органов социальной защиты о получении соответствующего пособия.
- После 2004 года основным подтверждением являются данные о застрахованном лице, содержащиеся в государственных реестрах.
Что изменилось с 2026 года
С 1 января 2026 года в Украине обновили правила пенсионного страхования для родителей, воспитывающих детей.
В систему страхования входят:
- родители, ухаживающие за ребенком до одного года и получающие выплаты;
- родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;
- неработающие родители, ухаживающие за ребенком в возрасте от одного до трех лет.
Какие документы могут понадобиться
Перечень документов зависит от конкретной ситуации и периода ухода за ребенком.
Чаще всего Пенсионный фонд может потребовать:
- свидетельство о рождении ребенка;
- справку органов социальной защиты;
- приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;
- сведения о страховом стаже из государственных реестров.
Засчитывается ли этот период в стаж по специальности
Отпуск по уходу за ребенком до трех лет включается не только в общий трудовой стаж.
Этот период также учитывается как стаж работы по специальности. Кроме того, могут зачесть и отпуск по уходу за ребенком до шести лет.
Входит ли уход за ребенком в льготный стаж
Иногда время ухода за ребенком может быть учтено и при оформлении пенсии на льготных условиях.
В этом помогут записи в трудовой книжке и уточняющие справки от работодателя.
Если у вас есть все необходимые документы, декрет до трех, а в отдельных случаях и до шести лет, могут зачесть для льготной пенсии.
Ранее Новини.LIVE рассказывали, что предпринимателям иногда сложно подтвердить свой страховой стаж для назначения пенсии, особенно за периоды 1990–2000-х годов. Обычно из-за отсутствия архивных документов. В то же время ПФУ принимает различные подтверждения уплаты взносов — от старых квитанций и платежных поручений до справок о регистрации бизнеса.
Также Новини.LIVE писали, как украинцам не потерять годы работы перед пенсией. Ошибки в стаже могут уменьшить будущие выплаты. Проблемы часто возникают из-за документов или данных в реестрах. Проверить информацию лучше заранее.