Будет ли декретный отпуск учитываться при начислении пенсии: украинцам разъяснили новые правила

Мама с малышом, Пенсионный фонд. Фото: Magnific, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE.

Время, проведённое в декрете, может существенно повлиять на будущую пенсию. Иногда эти годы засчитываются в качестве льготного стажа, что позволяет выйти на заслуженный отдых значительно раньше.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

Когда декрет зачтут в стаж

Годы, проведенные с ребенком до трех лет, обязательно зачислят в общий стаж. Это правило действует как для тех, кто официально ушел в декрет с работы, так и для неработающих мам.

Но механизм подтверждения зависит от того, когда именно родился малыш:

Если речь идет о периоде до 2004 года, достаточно свидетельства о рождении ребенка или его паспорта.

Для 2004 года дополнительно может понадобиться справка органов социальной защиты о получении соответствующего пособия.

После 2004 года основным подтверждением являются данные о застрахованном лице, содержащиеся в государственных реестрах.

Что изменилось с 2026 года

С 1 января 2026 года в Украине обновили правила пенсионного страхования для родителей, воспитывающих детей.

Читайте также:

В систему страхования входят:

родители, ухаживающие за ребенком до одного года и получающие выплаты;

родители, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

неработающие родители, ухаживающие за ребенком в возрасте от одного до трех лет.

Какие документы могут понадобиться

Перечень документов зависит от конкретной ситуации и периода ухода за ребенком.

Чаще всего Пенсионный фонд может потребовать:

свидетельство о рождении ребенка;

справку органов социальной защиты;

приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком;

сведения о страховом стаже из государственных реестров.

Засчитывается ли этот период в стаж по специальности

Отпуск по уходу за ребенком до трех лет включается не только в общий трудовой стаж.

Этот период также учитывается как стаж работы по специальности. Кроме того, могут зачесть и отпуск по уходу за ребенком до шести лет.

Входит ли уход за ребенком в льготный стаж

Иногда время ухода за ребенком может быть учтено и при оформлении пенсии на льготных условиях.

В этом помогут записи в трудовой книжке и уточняющие справки от работодателя.

Если у вас есть все необходимые документы, декрет до трех, а в отдельных случаях и до шести лет, могут зачесть для льготной пенсии.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что предпринимателям иногда сложно подтвердить свой страховой стаж для назначения пенсии, особенно за периоды 1990–2000-х годов. Обычно из-за отсутствия архивных документов. В то же время ПФУ принимает различные подтверждения уплаты взносов — от старых квитанций и платежных поручений до справок о регистрации бизнеса.

Также Новини.LIVE писали, как украинцам не потерять годы работы перед пенсией. Ошибки в стаже могут уменьшить будущие выплаты. Проблемы часто возникают из-за документов или данных в реестрах. Проверить информацию лучше заранее.