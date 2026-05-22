Пенсии в Украине в 2026 году: как получать выплаты после переезда в другой регион

В Украине многие граждане часто вынуждены переезжать из-за полномасштабной войны с Россией. Некоторые могут поехать из одного региона в другой. Поэтому пенсионеров интересует, как им в дальнейшем получать свои выплаты.

Как сохранить пенсию после переезда

Пенсионные выплаты, по статье Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", должны предоставляться по месту фактического проживания человека на территории страны. Задекларированное или зарегистрированное место жительства никакой связи с предыдущим условием не имеет. Впрочем, чтобы сохранить пенсию после переезда, в том числе с временно оккупированных территорий (ВОТ), следует соблюдать несколько иные условия.

Как перевести выплату пенсии на новое место жительства

Пенсионеру нужно прийти в территориальное управление Пенсионного фонда по новому месту жительства, чтобы написать заявление о переводе выплаты пенсии, сообщают в Главном управлении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в Закарпатской области.

Подать заявление на получение услуги заявитель может онлайн, лично или через законного представителя, путем отправки документов по почте (заказным письмом) или заполнив заявление на получение услуги онлайн на сайте. Также следует предоставить:

паспорт или другой документ, удостоверяющий личность;

документ о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании и его копию.

Если пенсионер является недееспособны, то перевести выплаты смогут его законный представитель или попечитель. Они:

берут с собой паспорт гражданина Украины;

предоставляют документы, удостоверяющие личность и подтверждающие ее статус (полномочия);

передают решение суда (при наличии).

Как подать заявление на перевод пенсии

Заполнить заявление можно онлайн на веб-портале Пенсионного фонда. После авторизации пользователь:

в меню слева в разделе "О пенсионном обеспечении" выбирает пункт "Заявление на перерасчет пенсии";

в этом заявлении заполняет все поля, обозначенные звездочкой (*). В строке "Вид перерасчета" выбирает опцию "Взятие на учет (в новом районе)", и отмечает, в каком именно Пенсионном фонде получает услуги;

указывает информацию о назначении/выплате пенсии по другому закону/другого вида/в другом государстве;

загружает отсканированные документы (паспорт пенсионера; идентификационный номер, пенсионное удостоверение и т.д.), нажав на кнопку "Добавить файл".

После этого нужно будет дать согласие на обработку персональных данных, внимательно пересмотреть все данные в заявлении и подписать его с помощью КЭП, через кнопку "Подписать и отправить в ПФУ". Информация по заявке будет обновляться в разделе "Мои обращения".

