Пенсії в Україні у 2026 році: як отримувати виплати після переїзду в інший регіон

В Україні багато громадян часто змушені переїжджати через повномасштабну війну з Росією. Деякі можуть поїхати з одного регіону в інший. Тож пенсіонерів цікавить, як їм надалі отримувати свої виплати.

Детальніше про це йдеться на сайті Дія, передає Новини.LIVE.

Як зберегти пенсію після переїзду

Пенсійні виплати, за статтею Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" мають надаватися за місцем фактичного проживання людини на території країни в межах України. Задеклароване чи зареєстроване місце проживання жодного зв’язку із попередньою умовою не має. Втім, щоб зберегти пенсію після переїзду, у тому числі з тимчасово окупованих територій (ТОТ), слід дотримуватися дещо інших умов.

Як перевести виплату пенсії на нове місце проживання

Пенсіонеру потрібно прийти в територіальне управління Пенсійного фонду за новим місцем проживання, щоб написати заяву щодо переведення виплати пенсії, повідомляди у Головному управлінні Пенсійного фонду України (ПФУ) у Закарпатській області.

Подати заяву на отримання послуги заявник може онлайн, особисто або через законного представника, шляхом відправлення документів поштою (рекомендованим листом) чи заповнивши заяву на отримання послуги онлайн на сайті. Також слід додати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу

документ про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування та його копію.

Якщо пенсіонер є недієздатною особою, то перевести виплати зможуть його законний представник чи піклувальник. Вони:

беруть з собою паспорт громадянина України;

надають документи, що посвідчують особу та підтверджують її статус (повноваження);

передають рішення суду (за наявності).

Як подати заяву на переведення пенсії

Заповнити заяву можна онлайн на веб-порталі Пенсійного фонду. Після авторизації користувач:

у меню ліворуч у розділі "Щодо пенсійного забезпечення" обирає пункт "Заява на перерахунок пенсії";

у цій заяві заповнює усі поля, позначені зірочкою (*). У рядку "Вид перерахунку" обирає опцію "Взяття на облік (у новому районі)", і зазначає, у якому саме Пенсійному фонді отримує послуги;

вказує інформацію щодо призначення/виплату пенсії за іншим законом/ іншого виду/в іншій державі.

завантажує відскановані документи (паспорт пенсіонера; ідентифікаційний номер, пенсійне посвідчення тощо), натиснувши на кнопку "Додати файл".

Після цього потрібно буде надати згоду на оброку персональних даних, уважно передивитися усі дані в заяві та підписати її за допомогою КЕП, через кнопку "Підписати та відправити в ПФУ". Інформація щодо заявки буде оновлюватися у розділі "Мої звернення".

