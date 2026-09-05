Арешт пенсійної картки: кому з пенсіонерів можуть заблокувати доступ до грошей у 2026 році

Картка в руках. Фото: Новини.LIVE

Для багатьох пенсіонерів банківська картка — це своєрідний гаманець, у якому зберігаються всі гроші на життя. Але якщо людина має борг і щодо неї відкрили виконавче провадження, навіть рахунок, на який щомісяця приходить пенсія, може опинитися під арештом. Тож пенсіонера можуть залишити без єдиного джерела фінансування.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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У подібній ситуації опинився пенсіонер з Полтави, який після блокування рахунку звернувся до суду та вимагав від ПриватБанку повернути 18 190 гривень і виплатити пеню. Суд чоловікові відмовив. Він дійшов висновку, що банк не порушив його прав, коли виконав постанову приватного виконавця.

Через який борг заблокували рахунок

Проблеми почалися через заборгованість чоловіка перед АТ "Акцент-Банк". У серпні 2025 року приватний виконавець наклав арешт на його кошти в межах 18 190 гривень — саме таку суму потрібно було стягнути разом із передбаченими виконавчим провадженням витратами. Під арешт потрапив рахунок у ПриватБанку, на який чоловік отримував пенсію.

Пенсіонер вважав, що банк мав повідомити виконавця про соціальне призначення рахунку та не виконувати постанову. Адже через арешт він майже дев’ять місяців не міг нормально користуватися коштами, які надходили як соціальні виплати. Тому він попросив суд визнати дії банку неправомірними, повернути 18 190 гривень та стягнути ще 2 147 гривень пені.

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Що відповів ПриватБанк

У банку заявили, що діяли в межах закону. Там пояснили, що отримали постанову приватного виконавця і не мали законних підстав її ігнорувати. Коли в травні 2026 року борг, винагороду виконавця та витрати на виконавчі дії було погашено, банк отримав постанову про завершення провадження. Того ж дня арешт із рахунку зняли.

Чому суд не підтримав пенсіонера

Київський районний суд Полтави відмовив у позові повністю. Він звернув увагу на різницю між арештом банківського рахунку та безпосереднім стягненням пенсії.

Це не одне й те саме. Арешт означає, що людина тимчасово не може вільно розпоряджатися коштами на рахунку. Також факт арешту рахунку, на який надходять пенсійні чи соціальні виплати, ще не означає автоматичного списання саме цих коштів.

У цій справі суд виходив із того, що закон не встановлює для звичайного поточного карткового рахунку пенсіонера повністю недоторканного статусу лише через те, що на нього надходить пенсія. Після зарахування грошей на рахунок виникає окрема ситуація: кошти вже перебувають на банківському рахунку боржника. Тому важливо розрізняти обмеження, які стосуються самої пенсії як доходу, і арешт коштів на рахунку.

Чи можна взагалі стягувати гроші з пенсії

Закон встановлює обмеження на відрахування з пенсії. За загальним правилом для багатьох видів стягнень з пенсії може утримуватися не більш як 20%, а для окремих категорій боргів діють інші межі. Водночас Конституційний Суд визнав неконституційним застосування правила, яке могло залишати пенсіонера без пенсії на рівні не нижче прожиткового мінімуму, якщо вона є його основним джерелом існування.

Тому ситуацію з арештом рахунку не варто автоматично сприймати як дозвіл забрати всю пенсію. Має значення, на якій підставі відкрито виконавче провадження, які саме кошти перебувають на рахунку та чи повідомлено виконавця про їхнє походження.

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