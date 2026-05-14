Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Надбавки неработающим пенсионерам: как получить 1 300 грн

Надбавки неработающим пенсионерам: как получить 1 300 грн

Ua ru
Дата публикации 14 мая 2026 06:10
Доплаты к пенсии: какой категории украинцев предусмотрены 1 300 грн в 2026 году
Граждане пожилого возраста, деньги. Фото: ПФУ, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особой категории граждан, которая имеет право на начисление дополнительной ежемесячной выплаты к пенсии. В случае оформления в 2026 году размер доплаты составит около 1 300 грн, ведь равна половине прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

О том, кто может воспользоваться такой возможностью, информирует издание Новини.LIVE.

Какой категории граждан предусмотрены 1 300 грн к пенсии в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, дополнительная финансовая поддержка предусмотрена для неработающих военнослужащих-пенсионеров, на обеспечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Соответствующий вопрос регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно правилам, надбавку начисляют военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы:

  1. Неработающим пенсионерам — к пенсии за выслугу лет;
  2. Неработающим лицам с группой инвалидности — к пенсионной выплате по инвалидности.

Согласно нормам закона, можно рассчитывать на дополнительную выплату для каждого нетрудоспособного члена семьи в размере, равном 50% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на начало года. В этом году его уровень вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, а потому надбавка находится на уровне 1 297 грн.

Читайте также:

В то же время, для получения права на ее начисление, необходимо членам семьи, находящимся на содержании, соблюсти следующие требования:

  • не получать пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;
  • не иметь социальную помощь для тех, кто лишен права на пенсию;
  • социальные выплаты для лиц с инвалидностью;
  • не иметь социальную помощь для лиц с инвалидностью с детства/для детей с инвалидностью;
  • не получать помощь для детей одиноким матерям.

В ПФУ уточнили, что если у человека есть право одновременно на пенсию, различные виды помощи и доплату за нетрудоспособного члена семьи к пенсии, то по его выбору могут оформить или пенсию, государственную соцпомощь или начисление надбавки.

Правила оформления надбавки для военных пенсионеров

В фонде предоставили алгоритм действий и список документов, если неработающий военный пенсионер имеет на содержании нетрудоспособных лиц. Для оформления надбавки к пенсии нужно подать лично или через портал Пенсионного фонда заявление и документы.

Нужно позаботиться о наличии всех документов из списка для назначения надбавки:

  • паспорт заявителя;
  • идентификационный код;
  • документы с удостоверением родственных связей с кормильцем (это может быть паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, судебное решение);
  • документы, удостоверяющие пребывание на содержании военного нетрудоспособных лиц;
  • информацию о совместном проживании по одному адресу/другие документы, предоставленные в соответствии с действующими нормами законодательства по адресу проживания;
  • документы с подтверждением факта, что лицо не работает и не осуществляет деятельность, которая может приносить доход, не несет военную службу.

Еще Новини.LIVE рассказывали, за что обещают ежемесячные доплаты к пенсионным выплатам от 23% и до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году. Речь идет о дополнительных суммах, которые предоставляют за особые заслуги перед Украиной. Размеры надбавок могут колебаться от 597 до 908 грн.

Также Новини.LIVE писали, кому гарантируют повышенную минимальную пенсию в мае. В Пенсионном фонде рассказали об отдельном подходе в предоставлении государственной поддержки для нетрудоспособных граждан, потерявших военных, и детям погибших, если им вместо пенсии дают госпомощь. В этом году речь идет о суммах в 12 810 грн и 10 020 грн на каждого человека в семье.

выплаты пенсии деньги
Ксения Симонова - Редактор экономических новостей
Автор:
Ксения Симонова
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации