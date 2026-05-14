Доплаты к пенсии: какой категории украинцев предусмотрены 1 300 грн в 2026 году

Граждане пожилого возраста, деньги.

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) рассказали об особой категории граждан, которая имеет право на начисление дополнительной ежемесячной выплаты к пенсии. В случае оформления в 2026 году размер доплаты составит около 1 300 грн, ведь равна половине прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц.

О том, кто может воспользоваться такой возможностью — далее.

Какой категории граждан предусмотрены 1 300 грн к пенсии в 2026 году

По данным Пенсионного фонда, дополнительная финансовая поддержка предусмотрена для неработающих военнослужащих-пенсионеров, на обеспечении которых находятся нетрудоспособные члены семьи. Соответствующий вопрос регулирует закон №2262-XII "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц".

Согласно правилам, надбавку начисляют военным рядового, сержантского, старшинского и офицерского состава, кроме срочной службы:

Неработающим пенсионерам — к пенсии за выслугу лет; Неработающим лицам с группой инвалидности — к пенсионной выплате по инвалидности.

Согласно нормам закона, можно рассчитывать на дополнительную выплату для каждого нетрудоспособного члена семьи в размере, равном 50% от уровня прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, установленного на начало года. В этом году его уровень вырос с 2 361 грн до 2 595 грн, а потому надбавка находится на уровне 1 297 грн.

В то же время, для получения права на ее начисление, необходимо членам семьи, находящимся на содержании, соблюсти следующие требования:

не получать пенсионные выплаты из солидарной системы общеобязательного государственного пенсионного страхования;

не иметь социальную помощь для тех, кто лишен права на пенсию;

социальные выплаты для лиц с инвалидностью;

не иметь социальную помощь для лиц с инвалидностью с детства/для детей с инвалидностью;

не получать помощь для детей одиноким матерям.

В ПФУ уточнили, что если у человека есть право одновременно на пенсию, различные виды помощи и доплату за нетрудоспособного члена семьи к пенсии, то по его выбору могут оформить или пенсию, государственную соцпомощь или начисление надбавки.

Правила оформления надбавки для военных пенсионеров

В фонде предоставили алгоритм действий и список документов, если неработающий военный пенсионер имеет на содержании нетрудоспособных лиц. Для оформления надбавки к пенсии нужно подать лично или через портал Пенсионного фонда заявление и документы.

Нужно позаботиться о наличии всех документов из списка для назначения надбавки:

паспорт заявителя;

идентификационный код;

документы с удостоверением родственных связей с кормильцем (это может быть паспорт, свидетельство о рождении, свидетельство о браке, судебное решение);

документы, удостоверяющие пребывание на содержании военного нетрудоспособных лиц;

информацию о совместном проживании по одному адресу/другие документы, предоставленные в соответствии с действующими нормами законодательства по адресу проживания;

документы с подтверждением факта, что лицо не работает и не осуществляет деятельность, которая может приносить доход, не несет военную службу.

Еще Новини.LIVE рассказывали, за что обещают ежемесячные доплаты к пенсионным выплатам от 23% и до 35% от уровня прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц в 2026 году. Речь идет о дополнительных суммах, которые предоставляют за особые заслуги перед Украиной. Размеры надбавок могут колебаться от 597 до 908 грн.

Также Новини.LIVE писали, кому гарантируют повышенную минимальную пенсию в мае. В Пенсионном фонде рассказали об отдельном подходе в предоставлении государственной поддержки для нетрудоспособных граждан, потерявших военных, и детям погибших, если им вместо пенсии дают госпомощь. В этом году речь идет о суммах в 12 810 грн и 10 020 грн на каждого человека в семье.