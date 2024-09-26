Пенсии в сентябре 2024 года — ПФУ выплатил меньше денег украинцам

Пенсионный фонд выплатил меньше денег украинцам в сентябре — детали
Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплатил меньшее количество средств украинцам в сентябре 2024 года. На пенсионные выплаты направил 62,9 млрд гривен.
Об этом информирует пресс-служба ПФУ.
Финансирование пенсий в сентябре
Как отмечают в фонде, ПФУ завершило финансирование пенсий за первый месяц осени. Сумма выделенных денег меньше показателя августа. Так, в последний месяц лета фонд направил на финансирование пенсий 63,5 млрд гривен. Следует отметить, что в августе украинцы получили доплаты от государства, посвященные Дню Независимости.
Для сравнения на пенсии ушло в предыдущие месяцы:
- в июле — 62,4 млрд гривен;
- в июне — 62,3 млрд гривен;
- в мае — 60,9 млрд гривен;
- в апреле — 60,5 млрд гривен.
Ситуация в пенсионной сфере в 2024 году
Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,27 млн человек. Это на 26,2 тысячи больше против предыдущего месяца. Через банковские счета пенсии получают 8,227 млн граждан. Остальные 2,044 млн пенсионеров получают деньги через отделение Укрпочты.
Средний размер пенсии составляет 5,816 тыс. грн. С начала года показатель повысился на 431 грн (на 8%).
Бюджет Пенсионного фонда в текущем году бездефицитен. По информации правительства, в проекте госбюджета-2025 бюджет ПФУ также будет бездефицитным.
Как и раньше, прогнозируемый объем трансферта для Пенсионного фонда позволит полноценно произвести выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, которые по действующему законодательству финансируются из бюджетных средств, в частности, на ежегодную индексацию пенсий.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине в начале 2024 года существенно вырос размер максимальной пенсии. Известно, стоит ли ожидать пересмотра таких выплат.
Также мы писали, что в октябре некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты. Это произойдет за счет получения права на возрастные доплаты и пособия от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН).
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