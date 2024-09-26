Пенсии в сентябре 2024 года — ПФУ выплатил меньше денег украинцам

Пожилой человек держит деньги. Фото: varta

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) выплатил меньшее количество средств украинцам в сентябре 2024 года. На пенсионные выплаты направил 62,9 млрд гривен.

Об этом информирует пресс-служба ПФУ.

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Финансирование пенсий в сентябре

Как отмечают в фонде, ПФУ завершило финансирование пенсий за первый месяц осени. Сумма выделенных денег меньше показателя августа. Так, в последний месяц лета фонд направил на финансирование пенсий 63,5 млрд гривен. Следует отметить, что в августе украинцы получили доплаты от государства, посвященные Дню Независимости.

Для сравнения на пенсии ушло в предыдущие месяцы:

в июле — 62,4 млрд гривен;

в июне — 62,3 млрд гривен;

в мае — 60,9 млрд гривен;

в апреле — 60,5 млрд гривен.

Ситуация в пенсионной сфере в 2024 году

Общее количество пенсионеров в Украине составляет 10,27 млн человек. Это на 26,2 тысячи больше против предыдущего месяца. Через банковские счета пенсии получают 8,227 млн ​​граждан. Остальные 2,044 млн пенсионеров получают деньги через отделение Укрпочты.

Средний размер пенсии составляет 5,816 тыс. грн. С начала года показатель повысился на 431 грн (на 8%).

Графика. Источник: ПФУ

Бюджет Пенсионного фонда в текущем году бездефицитен. По информации правительства, в проекте госбюджета-2025 бюджет ПФУ также будет бездефицитным.

Как и раньше, прогнозируемый объем трансферта для Пенсионного фонда позволит полноценно произвести выплату пенсий, доплат и повышений к пенсиям, которые по действующему законодательству финансируются из бюджетных средств, в частности, на ежегодную индексацию пенсий.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине в начале 2024 года существенно вырос размер максимальной пенсии. Известно, стоит ли ожидать пересмотра таких выплат.

Также мы писали, что в октябре некоторые пенсионеры получат повышенные выплаты. Это произойдет за счет получения права на возрастные доплаты и пособия от Всемирной продовольственной программы (ВПП ООН).