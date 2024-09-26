Пенсії у вересні 2024 року — ПФУ виплатив менше грошей українцям

Пенсійний фонд виплатив менше грошей українцям у вересні — деталі
Пенсійний фонд України (ПФУ) виплатив менший обсяг коштів українцям у вересні 2024 року. На пенсійні виплати спрямував 62,9 млрд гривень.
Про це інформує пресслужба ПФУ.
Фінансування пенсій у вересні
Як зазначають у фонді, ПФУ завершив фінансування пенсій за перший місяць осені. Сума виділених грошей менша проти показника серпня. Так, в останній місяць літа фонд спрямував на фінансування пенсій 63,5 млрд гривень. Варто зауважити, що у серпні українці отримали доплати від держави, присвячені Дню Незалежності.
Для порівняння на пенсії пішло у попередні місяці:
- у липні — 62,4 млрд гривень;
- у червні — 62,3 млрд гривень;
- у травні — 60,9 млрд гривень;
- у квітні — 60,5 млрд гривень.
Ситуація у пенсійній сфері у 2024 році
Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,27 млн осіб. Це на 26,2 тисячі більше проти попереднього місяця. Через банківські рахунки пенсії отримують 8,227 млн громадян. Решта 2,044 млн пенсіонерів отримують гроші через відділення Укрпошту.
Середній розмір пенсії становить 5,816 тис. гривень. З початку року показник підвищився на 431 грн (на 8%).
Бюджет Пенсійного фонду поточного року є бездефіцитним. За інформацією уряду, у проєкті держбюджету-2025 бюджет ПФУ також буде бездефіцитним.
Як і раніше, прогнозований обсяг трансферту для Пенсійного фонду дасть змогу повноцінно здійснити виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які за чинним законодавством фінансуються з бюджетних коштів, зокрема на щорічну індексацію пенсій.
Що ще варто знати
Нагадаємо, в Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.
Також ми писали, що в жовтні деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Це станеться за рахунок набуття права на вікові доплати та допомоги від Всесвітньої продовольчої програм (ВПП ООН).
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