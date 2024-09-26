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Пенсійний фонд виплатив менше грошей українцям у вересні — деталі

26 вересня 2024 12:33
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії у вересні 2024 року — ПФУ виплатив менше грошей українцям
Людина похилого віку тримає гроші. Фото: varta
Ксенія Симонова - Редактор

Пенсійний фонд України (ПФУ) виплатив менший обсяг коштів українцям у вересні 2024 року. На пенсійні виплати спрямував 62,9 млрд гривень.

Про це інформує пресслужба ПФУ.

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Фінансування пенсій у вересні

Як зазначають у фонді, ПФУ завершив фінансування пенсій за перший місяць осені. Сума виділених грошей менша проти показника серпня. Так, в останній місяць літа фонд спрямував на фінансування пенсій 63,5 млрд гривень. Варто зауважити, що у серпні українці отримали доплати від держави, присвячені Дню Незалежності.

Для порівняння на пенсії пішло у попередні місяці:

  • у липні — 62,4 млрд гривень;
  • у червні — 62,3 млрд гривень;
  • у травні — 60,9 млрд гривень;
  • у квітні — 60,5 млрд гривень.

Ситуація у пенсійній сфері у 2024 році

Загальна кількість пенсіонерів в Україні становить 10,27 млн осіб. Це на 26,2 тисячі більше проти попереднього місяця. Через банківські рахунки пенсії отримують 8,227 млн ​​громадян. Решта 2,044 млн пенсіонерів отримують гроші через відділення Укрпошту.

Середній розмір пенсії становить 5,816 тис. гривень. З початку року показник підвищився на 431 грн (на 8%).

пенсії 2024
Графіка. Джерело: ПФУ

Бюджет Пенсійного фонду поточного року є бездефіцитним. За інформацією уряду, у проєкті держбюджету-2025 бюджет ПФУ також буде бездефіцитним.

Як і раніше, прогнозований обсяг трансферту для Пенсійного фонду дасть змогу повноцінно здійснити виплату пенсій, доплат та підвищень до пенсій, які за чинним законодавством фінансуються з бюджетних коштів, зокрема на щорічну індексацію пенсій.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.

Також ми писали, що в жовтні деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Це станеться за рахунок набуття права на вікові доплати та допомоги від Всесвітньої продовольчої програм (ВПП ООН).

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