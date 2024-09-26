Пенсії в Україні — відомо, чи буде перегляд максимальних виплат

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.

Про це повідомляє видання NV.

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Чи переглянуть максимальні пенсії у 2024 році

Питання підвищення максимального розміру пенсії регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до правил, розмір такої пенсійної виплати обмежений і не може бути вищий за десять прожиткових мінімумів, затверджених для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки на початку року відбувся перегляд прожиткового мінімуму для різних груп населення, то й ця виплата суттєво зросла. Так, відповідно до даних державного бюджету, цьогоріч розмір прожиткового мінімуму дорівнює 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. гривень (на 268 грн).

У зв'язку з цим розмір мінімальної пенсії в Україні зріс з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн, а максимальної пенсійної виплати — з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень. Тобто сума підвищилась на 2,68 тис. гривень.

Відповідно до норм законодавства, така максимальна сума є остаточною, тобто з урахуванням усіх можливих доплат, підвищень та цільової допомоги (окрім доплат для громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною).

Таким чином, 23,61 тис. гривень є максимальною пенсією на 2024 рік. У бюджеті додаткового перегляду цієї виплати не передбачене.

На таку пенсію мають право:

державні службовці;

працівники місцевого самоврядування;

народні депутати, науковці.

Замороження виплат в Україні

Як відомо, у проєкт Державного бюджету на 2025 рік уряд не заклав фінансування на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в країні.

У зв'язку з цим розмір максимальної пенсії наступного року може залишитися на рівні 2024 року.

Проте уряд планує переглянути відповідні показники за підсумками першого півріччя наступного року у разі покращення економічної ситуації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Це станеться за рахунок набуття права на вікові доплати та допомоги від Всесвітньої продовольчої програм (ВПП ООН).

Також писали, що в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповіли, як громадянам, які проживають на окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.