Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році arrow

Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році

26 вересня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — відомо, чи буде перегляд максимальних виплат
Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

В Україні на початку 2024 року суттєво зріс розмір максимальної пенсії. Відомо, чи варто чекати на перегляд таких виплат.

Про це повідомляє видання NV.

Читайте також:

Чи переглянуть максимальні пенсії у 2024 році

Питання підвищення максимального розміру пенсії регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Відповідно до правил, розмір такої пенсійної виплати обмежений і не може бути вищий за десять прожиткових мінімумів, затверджених для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки на початку року відбувся перегляд прожиткового мінімуму для різних груп населення, то й ця виплата суттєво зросла. Так, відповідно до даних державного бюджету, цьогоріч розмір прожиткового мінімуму дорівнює 2,92 тис. гривень, а для осіб, які втратили працездатність — 2,361 тис. гривень (на 268 грн).

У зв'язку з цим розмір мінімальної пенсії в Україні зріс  з 2,093 тис. до 2,361 тис. грн, а максимальної пенсійної виплати — з 20,93 тис. до 23,61 тис. гривень. Тобто сума підвищилась на 2,68 тис. гривень.

Відповідно до норм законодавства, така максимальна сума є остаточною, тобто з урахуванням усіх можливих доплат, підвищень та цільової допомоги (окрім доплат для громадян, у яких є особливі заслуги перед Батьківщиною).

Таким чином, 23,61 тис. гривень є максимальною пенсією на 2024 рік. У бюджеті додаткового перегляду цієї виплати не передбачене.

На таку пенсію мають право:

  • державні службовці;
  • працівники місцевого самоврядування;
  • народні депутати, науковці.

Замороження виплат в Україні

Як відомо, у проєкт Державного бюджету на 2025 рік уряд не заклав фінансування на підвищення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати в країні.

У зв'язку з цим розмір максимальної пенсії наступного року може залишитися на рівні 2024 року.

Проте уряд планує переглянути відповідні показники за підсумками першого півріччя наступного року у разі покращення економічної ситуації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у жовтні 2024 року деякі пенсіонери отримають підвищені виплати. Це станеться за рахунок набуття права на вікові доплати та допомоги від Всесвітньої продовольчої програм (ВПП ООН).

Також писали, що в Офісі Уповноваженого Верховної Ради з прав людини розповіли, як громадянам, які проживають на окупованих територіях, відновити нарахування призупинених пенсійних виплат. Для них доступна процедура віддаленої ідентифікації.

виплати пенсії ПФУ гроші пенсіонери

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:17 Донька загинула, зять у полоні РФ, — зворушлива історія Марії із Чернігова

06:12 Працівникам Верховної Ради підвищать зарплату — що про це думають у Львові

06:10 Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році

06:03 Мовознавиця пояснила, чи є в українській мові слово "жарко"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з картками за кордоном

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

05:50 В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

05:47 Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом

04:05 "Азову" потрібні лікарі невідкладних станів — які вимоги та умови

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

Ексклюзив

06:17 Донька загинула, зять у полоні РФ, — зворушлива історія Марії із Чернігова

06:12 Працівникам Верховної Ради підвищать зарплату — що про це думають у Львові

06:10 Максимальні пенсії — що буде з виплатами у 2024 році

06:03 Мовознавиця пояснила, чи є в українській мові слово "жарко"

06:01 Клієнти Ощадбанку скаржаться на проблеми з картками за кордоном

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

05:50 В Україні змінились ціни на пальне — скільки коштує бензин на АЗС сьогодні

05:47 Рецепт фаршированого перцю без рису — смачна начинка з грибами та м'ясом

04:05 "Азову" потрібні лікарі невідкладних станів — які вимоги та умови

02:35 У Києві пролунали повторні звуки вибухів

01:58 У Києві чути звуки вибухів

18:31 Річниця обстрілу одеського морвокзалу — історія та цікаві факти

06:40 Ціни на кольорові метали наприкінці вересня — скільки в Україні коштує 1 кг міді

24 вересня 2024
Ексклюзив

18:47 Зима близько — чи буде Одеса з теплом в опалювальний сезон

Ексклюзив

06:57 Реєстр підозрілих карт та нові ліміти з 1 жовтня — які ще обмеження чекають українців

06:40 Ціни на 1 кг чормету в Україні — скільки коштує брухт у вересні

23 вересня 2024

18:17 З Новим Парижем та без Першотравневого — одесити за чи проти перейменування сіл

21 вересня 2024
Ексклюзив

08:05 Булінг дітей з розладами спектра аутизму у школі — поради психолога

06:40 Скільки коштує 1 кг алюмінію у вересні — ціни на кольорові метали в Україні

06:05 Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

20 вересня 2024

18:43 Одесити про мир та перемогу — якими їх бачать

Text

21:43 Гриб пояснила, чому Росію не потрібно виганяти з ООН

Text

17:50 Росія готує удари по АЕС та нові заяви Китаю про війну — ефір Вечір.LIVE

Text

17:39 Юрист назвав умову, від якої залежить членство України в НАТО

Text

16:56 Українці масово подають позови до суду через незаконні повістки від ТЦК, — Ємець

Text

13:58 Офіцер ЗСУ відреагував на заяву Безуглої про створення нових плацдармів РФ

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно - 80x80

Квадробінг — чому їсти котячий корм і пісяти в лоток вже не страшно

Text

13:01 Скасування зустрічі Зеленського з Трампом та повістки поштою — ефір День.LIVE

Text

12:30 Нардеп сказав, скільки доведеться платити за світло при підвищенні тарифів

Text

12:03 Нардеп розкритикував плани Укренерго збільшити тариф на передачу електроенергії

Text

10:39 Братчук назвав кількість російських військових складів, які залишилися цілими

Text
Ексклюзив

09:49 Хезболла приречена — Ауслендер розповів деталі війни Ізраїлю з Ліваном

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

10:38 У Раді назвали суму, яку будуть платити чоловіки для бронювання від мобілізації

24 вересня 2024

11:58 В Україні змінять правила мобілізації для двох вікових категорій

22 вересня 2024

12:52 Виплати військовослужбовцям — на яку суму відпускних можна розраховувати

21 вересня 2024

06:30 Нові правила мобілізації — яке майно не можуть забрати в ухилянтів

13 вересня 2024

06:10 Українці отримають доплати до пенсій у 889 грн — хто має право

23 вересня 2024

03:20 Торт без випічки на будь-яке свято за 10 хвилин — просто та смачно

24 вересня 2024
Новина з відео

02:30 Хто з чоловіків отримає повістки Укрпоштою першочергово — три категорії

06:10 Індексація пенсій у 2025 році — відомі деякі деталі перерахунку

12 вересня 2024

14:31 Підвищення пенсій на 1500 грн — що відомо про майбутню індексацію

18 вересня 2024

06:45 Помиляються 52% водіїв — яке авто порушує правило на круговому перехресті