Пенсии в Украине — пожилым людям стала доступна новая услуга в Дии

Пенсионный фонд совершенствует услуги — что стало доступно в "Дії"
Украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.
Об этом сообщает пресс-служба фонда.
Подробнее о шеринге документов в ПФУ
Как отмечают в Пенсионном фонде, шеринг документов с английского языка "to share" переводится как "поделиться". То есть речь идет о возможности отправки копий цифровых документов в систему государственного органа с помощью мобильного приложения "Дія".
Там объясняют, что гражданам в сервисных центрах возможность шеринга документов существенно упростит жизнь. Документы в электронном формате будут доступны в мобильном приложении "Дія".
Пользователю приложения будет достаточно:
- открыть личные цифровые документы;
- выбрать необходимый документ;
- сгенерировать штрих-код.
После этого нужно будет только продиктовать работнику ПФУ 13-значный код, указанный под штрих-кодом. Сотрудник сервисного центра внесет в информационную систему продиктованный код, после этого пользователь получит запрос на предоставление копии е-документа. Соответствующий запрос нужно будет подтвердить "Дія. Підписом" в телефоне. После наложения цифровой подписи копия документа в формате PDF-файла и метаданных поступит в информсистему Фонда.
Шеринг цифровых документов станет незаменимым помощником в следующих случаях:
- при назначении или перерасчете пенсий;
- назначении или пересчете субсидий и льгот;
- начислении страховых выплат;
- назначении социальных услуг;
- рассмотрении вопросов по назначенным выплатам;
- исправлении персональных данных в реестре застрахованных лиц;
- оформлении пенсионного удостоверения;
- получении справок и других документов;
- оформлении пособия на погребение.
В ПФУ уверяют, что такая передача информации безопасна. Все данные будут переданы в зашифрованном виде. Их можно расшифровать только тем государственным органом, который отправил запрос.
Зашифрованный пакет будет отправлен на сервер органа с разрешения пользователя в мобильном приложении "Дія". Все цифровые копии документов содержат данные о получателе, его отделении и дате формирования. Будет обеспечено соблюдение требований законодательства о защите персональной информации.
Что еще стоит знать
Напомним, по информации Пенсионного фонда, в октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те граждане, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.
Также мы писали, что в октябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров также получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.
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