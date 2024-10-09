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Пенсионный фонд совершенствует услуги — что стало доступно в "Дії"

9 октября 2024 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — пожилым людям стала доступна новая услуга в Дии
Телефон в руке. Фото: Unsplush
Ксения Симонова - Редактор

Украинцам пожилого возраста стала доступна новая услуга в "Дії" — шеринг документов. Это позволит в сервисных центрах Пенсионного фонда обойтись без массы ксерокопий, сканкопий или фотографирования главной личной информации.

Об этом сообщает пресс-служба фонда.

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Подробнее о шеринге документов в ПФУ

Как отмечают в Пенсионном фонде, шеринг документов с английского языка "to share" переводится как "поделиться". То есть речь идет о возможности отправки копий цифровых документов в систему государственного органа с помощью мобильного приложения "Дія".

Там объясняют, что гражданам в сервисных центрах возможность шеринга документов существенно упростит жизнь. Документы в электронном формате будут доступны в мобильном приложении "Дія".

Пользователю приложения будет достаточно:

  • открыть личные цифровые документы;
  • выбрать необходимый документ;
  • сгенерировать штрих-код.

После этого нужно будет только продиктовать работнику ПФУ 13-значный код, указанный под штрих-кодом. Сотрудник сервисного центра внесет в информационную систему продиктованный код, после этого пользователь получит запрос на предоставление копии е-документа. Соответствующий запрос нужно будет подтвердить "Дія. Підписом" в телефоне. После наложения цифровой подписи копия документа в формате PDF-файла и метаданных поступит в информсистему Фонда.

Шеринг цифровых документов станет незаменимым помощником в следующих случаях:

  • при назначении или перерасчете пенсий;
  • назначении или пересчете субсидий и льгот;
  • начислении страховых выплат;
  • назначении социальных услуг;
  • рассмотрении вопросов по назначенным выплатам;
  • исправлении персональных данных в реестре застрахованных лиц;
  • оформлении пенсионного удостоверения;
  • получении справок и других документов;
  • оформлении пособия на погребение.

В ПФУ уверяют, что такая передача информации безопасна. Все данные будут переданы в зашифрованном виде. Их можно расшифровать только тем государственным органом, который отправил запрос.

Зашифрованный пакет будет отправлен на сервер органа с разрешения пользователя в мобильном приложении "Дія". Все цифровые копии документов содержат данные о получателе, его отделении и дате формирования. Будет обеспечено соблюдение требований законодательства о защите персональной информации.

Что еще стоит знать

Напомним, по информации Пенсионного фонда, в октябре текущего года выйти на заслуженный отдых в 60 лет смогут только те граждане, которые накопили не менее 31 года страхового стажа.

Также мы писали, что в октябре 2024 года пенсионные выплаты увеличатся у пенсионеров, имеющих право на возрастную надбавку. Кроме того, некоторые категории пенсионеров также получат денежную помощь от Всемирной продовольственной программы ООН.

Дия пенсии онлайн-услуги услуги Пенсионный Фонд

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