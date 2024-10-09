Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Пенсійний фонд удосконалює послуги — що стало доступним у "Дії" arrow

Пенсійний фонд удосконалює послуги — що стало доступним у "Дії"

9 жовтня 2024 06:10
Ксенія Симонова - Редактор
Пенсії в Україні — літнім людям стала доступна нова послуга в Дії
Телефон у руці. Фото: Unsplush
Ксенія Симонова - Редактор

Українцям літнього віку стала доступна нова послуга в "Дії" — шеринг документів. Це дозволить у сервісних центрах Пенсійного фонду обійтися без маси ксерокопій, сканкопій чи фотографування головної особистої інформації.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

Читайте також:

Детальніше про шеринг документів у ПФУ

Як зазначають у Пенсійному фонді, шеринг документів з англійської мови "to share" перекладається як "поділитися". Тобто йдеться про можливість надсилання копій цифрових документів у систему державного органу за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Там пояснюють, що громадянам у сервісних центрах можливість шерингу документів суттєво спростить життя. Документи в електронному форматі будуть доступні у мобільному застосунку "Дія".

Користувачеві застосунку буде достатньо:

  • відкрити особисті цифрові документи;
  • обрати необхідний документ;
  • згенерувати штрихкод.

Після чого потрібно буде лише продиктувати працівнику ПФУ 13-значний код, вказаний під штрихкодом. Працівник сервісного центру внесе в інформаційну систему продиктований код, після цього користувач отримає запит на надання копії е-документа. Відповідний запит треба буде підтвердити "Дія.Підписом" у телефоні. Після накладення цифрового підпису копія документа у форматі pdf-файлу та метаданих надійде в інформсистему Фонду.

Шеринг цифрових документів стане незамінним помічником у таких випадках:

  • під час призначення чи перерахунку пенсій;
  • призначення чи перерахунку субсидій та пільг;
  • нарахування страхових виплат;
  • призначення соціальних послуг;
  • розгляду питань щодо призначених виплат;
  • виправлення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;
  • оформлення пенсійного посвідчення;
  • отримання довідок та інших документів;
  • оформлення допомоги на поховання.

У ПФУ запевняють, що така передача інформації є безпечною. Всі дані будуть передані у зашифрованому вигляді. Їх можна розшифрувати тільки тим державним органом, який їх запитав.

Зашифрований пакет буде надіслано на сервер органу з дозволу користувача в мобільному застосунку "Дія". Всі цифрові копії документів містять дані про отримувача, його відділення та дату формування. Буде забезпечене дотримання вимог законодавства про захист персональної інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, у жовтні поточного року вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу тільки ті громадяни, які накопичили щонайменше 31 рік страхового стажу.

Також ми писали, що в жовтні 2024 року пенсійні виплати збільшаться у пенсіонерів, які матимуть право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів також отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Дія пенсії онлайн-послуги послуги Пенсійний Фонд

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:52 До 13,7 євро за годину — яку роботу пропонують українцям у Нідерландах

11:48 Туреччина підтримує повернення окупованих територій Україні

11:44 Кінець епопеї — Южне на Одещині перейменували, але не так, як всі думали

11:28 Перед вторгненням РФ Гарріс просила Зеленського знайти собі наступника, — ЗМІ

11:26 Скандал в Одесі — що буде з чиновницею, яка влаштувала скандал в маршрутці

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

11:23 Протест польських фермерів — Демченко відповів, чи заблокований рух

11:21 На Сонці сталося три небезпечних спалахи — прогноз магнітних бур на сьогодні

11:20 У Дніпрі та Запоріжжі пролунали потужні вибухи

11:15 Ціни на світло можуть зрости до 9 грн за кіловат — коли чекати підвищення тарифу

11:04 Українська копійка — нумізмати платять шалені гроші за старі монети

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

06:30 Зростання вартості зернових продовжується — скільки коштує соняшник у жовтні

Ексклюзив

06:22 Трамп повернувся у Батлер — як це було та що думають його виборці про Україну

7 жовтня 2024

14:32 Ми маємо бути почуті — одесити знову вийшли на мітинг проти зносу Пушкіна

5 жовтня 2024

06:42 Тарифи на воду по регіонах України — як можуть зрости ціни на комунальні послуги

06:40 В Україні ростуть ціни на алюміній — вартість кольорових металів у жовтні

4 жовтня 2024
Ексклюзив

19:43 Врятовані від війни — стан тварин в одеському зоопарку сьогодні

06:40 Ціни на кольорові метали у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг міді

Text

11:57 Гаряча фаза війни восени не завершиться — нардеп назвав причину

Text

08:57 Ауслендер розповів, які варіанти відповіді Ірану розглядає Ізраїль

Text

08:00 Війська КНДР загрожують Україні та дозвіл на удари по РФ — ефір Ранок.LIVE

8 жовтня 2024
Text

23:10 Нардеп пояснила, чи вистачить податків для покриття військових витрат у 2023-2024 роках

Text

22:08 Южаніна назвала суму, яку Україна витрачає на виплати пенсій

Text

20:23 Попенко пояснив, чи отримують військові на передовій 200 тисяч гривень

Text

20:06 Не на армію — Южаніна пояснила, на що витрачають гроші з акцизного податку

Text

18:46 Нардеп відповів, скільки грошей виділили на купівлю житла для ветеранів

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині - 80x80

Топ-лідер за скаргами, — у МОЗ прокоментували корупційний скандал із МСЕКом на Хмельниччині

Text

17:50 Блокада кордону та затримання ідеолога війни проти України — ефір Вечір.LIVE

Text

17:19 Військовий пояснив, на що суттєво впливає відсутність покарання за СЗЧ

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

27 вересня 2024

20:40 Помиляються 55% водіїв — хто кого має пропустити на перехресті

3 жовтня 2024
Новина з відео

12:49 Через три роки після смерті — на могилі Чапкіса встановили памʼятник

27 вересня 2024

20:36У Києві невідомі у балаклавах захопили ТРЦ Sky Moll

26 вересня 2024

06:52 Чим підгодувати яблуню та вишню восени — найкращі добрива та поради садівників

20:40 Цей тест з ПДР провалило 80% водіїв — хто поступиться на перехресті