Пенсії в Україні — літнім людям стала доступна нова послуга в Дії

Телефон у руці. Фото: Unsplush

Українцям літнього віку стала доступна нова послуга в "Дії" — шеринг документів. Це дозволить у сервісних центрах Пенсійного фонду обійтися без маси ксерокопій, сканкопій чи фотографування головної особистої інформації.

Про це повідомляє пресслужба фонду.

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Детальніше про шеринг документів у ПФУ

Як зазначають у Пенсійному фонді, шеринг документів з англійської мови "to share" перекладається як "поділитися". Тобто йдеться про можливість надсилання копій цифрових документів у систему державного органу за допомогою мобільного застосунку "Дія".

Там пояснюють, що громадянам у сервісних центрах можливість шерингу документів суттєво спростить життя. Документи в електронному форматі будуть доступні у мобільному застосунку "Дія".

Користувачеві застосунку буде достатньо:

відкрити особисті цифрові документи;

обрати необхідний документ;

згенерувати штрихкод.

Після чого потрібно буде лише продиктувати працівнику ПФУ 13-значний код, вказаний під штрихкодом. Працівник сервісного центру внесе в інформаційну систему продиктований код, після цього користувач отримає запит на надання копії е-документа. Відповідний запит треба буде підтвердити "Дія.Підписом" у телефоні. Після накладення цифрового підпису копія документа у форматі pdf-файлу та метаданих надійде в інформсистему Фонду.

Шеринг цифрових документів стане незамінним помічником у таких випадках:

під час призначення чи перерахунку пенсій;

призначення чи перерахунку субсидій та пільг;

нарахування страхових виплат;

призначення соціальних послуг;

розгляду питань щодо призначених виплат;

виправлення персональних даних у реєстрі застрахованих осіб;

оформлення пенсійного посвідчення;

отримання довідок та інших документів;

оформлення допомоги на поховання.

У ПФУ запевняють, що така передача інформації є безпечною. Всі дані будуть передані у зашифрованому вигляді. Їх можна розшифрувати тільки тим державним органом, який їх запитав.

Зашифрований пакет буде надіслано на сервер органу з дозволу користувача в мобільному застосунку "Дія". Всі цифрові копії документів містять дані про отримувача, його відділення та дату формування. Буде забезпечене дотримання вимог законодавства про захист персональної інформації.

Що ще варто знати

Нагадаємо, за інформацією Пенсійного фонду, у жовтні поточного року вийти на заслужений відпочинок у 60 років матимуть змогу тільки ті громадяни, які накопичили щонайменше 31 рік страхового стажу.

Також ми писали, що в жовтні 2024 року пенсійні виплати збільшаться у пенсіонерів, які матимуть право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів також отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.