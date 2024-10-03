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Як в Україні зміняться пенсії з жовтня — хто отримає надбавки

3 жовтня 2024 04:53
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Якими будуть виплати пенсії для українців з 1 жовтня 2024 року
Гроші у руках. Фото: Ігор Кузнєцов/Новини.LIVE
Дубровенко Артур - Редактор економічних новин
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

У жовтні 2024 року пенсійні виплати збільшаться у пенсіонерів, які матимуть право на вікову надбавку. Крім того, певні категорії пенсіонерів також отримають грошову допомогу від Всесвітньої продовольчої програми ООН.

Новини.LIVE розповідають, як зміняться пенсії для українців з 1 жовтня.

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Якими будуть пенсії у жовтні

Пенсійні виплати збільшаться для громадян, яким у жовтні виповниться 70, 75 чи 80 років, за умови, що їхня пенсія не перевищує 10 340,35 грн. Розмір вікової надбавки складе:

  • до 300 грн для осіб віком від 70 до 75 років;
  • до 456 грн для осіб віком від 75 до 80 років;
  • до 570 грн для тих, кому виповнилося 80 років та більше.

Також у жовтні пенсії збільшаться для пенсіонерів, які мають право на допомогу Всесвітньої продовольчої програми ООН. Розмір цієї допомоги становить різницю між 3 250 грн та поточною пенсією пенсіонера, якщо він відповідає всім вимогам.

Додаткову допомогу отримають пенсіонери, які:

  • одержують пенсію нижче 3 250 грн;
  • проживають у зонах активних чи потенційних бойових дій;
  • не отримували після 1 березня 2023 року допомоги від міжнародних організацій або виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб.

Нагадаємо, в Мінсоцполітики назвали категорію українців, яким підвищать пенсії у 2025 році. В березні пенсії будуть підвищені на відсоток інфляції.

Також ми писали, що у 2024 році багато українців отримають мінімальну соціальну допомогу замість пенсії. Така ситуація виникла через підвищену вимогу щодо наявності кількості страхового стажу у разі досягнення людиною 60, 63 та 65 років.

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