Военные пенсии в Ощадбанке — какие взимают комиссии за операции с картами

Украинский военнослужащий со смартфоном. Фото: АрмияInform

В государственном финучреждении "Ощадбанк" рассказали о том, какие действуют комиссии на операции с военными пенсионными выплатами в 2025 году. Также уточнили преимущества получения выплат украинскими военнослужащими на карты этого банка.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на официальную информацию банка.

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Комиссии за операции с пенсионными картами

Согласно данным финучреждения, в случае открытия военнослужащими счетов в Ощадбанке для получения пенсий оформление и обслуживание будет бесплатным.

Что касается тарифов на выдачу наличных средств, то в отделениях и банкоматах Ощадбанка для пенсионеров комиссия не предусмотрена.

В то же время, за финансовые операции по картам в других финучреждениях предусмотрено списание комиссии в соответствии с тарифами банка.

В частности, за снятие наличных такими способами действуют следующие условия:

в сети банкоматов украинских банков до 10 тыс. грн — комиссия отсутствует, а сверх лимита — 1,0% и дополнительно 5 грн;

в сети банкоматов иностранных финучреждений — 1,5% и дополнительно 35 грн.

Скриншот. Источник: сайт Ощадбанка

Нюансы и преимущества получения пенсий на карты Ощадбанка

Военнослужащим, которые выразят желание открыть пенсионный счет в Ощадбанке, будут доступны все банковские сервисы в любом уголке мира в режиме 24 часа в сутки. В частности, в мобильном приложении будет предоставлена возможность:

легко контролировать расходы;

осуществлять денежные переводы;

рассчитываться за коммунальные услуги;

получать зарубежные переводы;

открывать депозиты онлайн;

настроить ряд регулярных платежей.

Такие клиенты смогут воспользоваться услугой "мобильные сбережения", что позволит иметь дополнительный доход за размещение денег на накопительной части счета.

Ключевым преимуществом для клиентов, которые получают пенсионные выплаты, являются повышенные процентные ставки по депозитам в Ощадбанке.

Напомним, за переводы средств на карты других банков предусмотрена комиссия в соответствии с тарифами Ощадбанка. Однако взыскания можно избежать, если открыть цифровую карту и не превышать ежемесячный лимит на сумму.

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