Військові пенсії в Ощадбанку — які стягують комісії за операції з картками

Український військовослужбовець зі смартфоном. Фото: АрміяInform

У державній фінустанові "Ощадбанк" розповіли те, які діють комісії на операції з військовими пенсійними виплатами у 2025 році. Також уточнили переваги отримання виплат українськими військовослужбовцями на картки цього банку.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на офіційну інформацію банку.

Реклама

Читайте також:

Комісії за операції з пенсійними картками

Згідно з даними фінустанови, у разі відкриття військовослужбовцями рахунків в Ощадбанку для отримання пенсій оформлення та обслуговування буде безкоштовним.

Щодо тарифів на видачу готівкових коштів, то у відділеннях та банкоматах Ощадбанку для пенсіонерів комісія не передбачена.

Водночас, за фінансові операції за картками в інших фінустановах встановлене списання комісії відповідно до тарифів банку.

Зокрема, за зняття готівки у такі способи діють наступні умови:

в мережі банкоматів українських банків до 10 тис. грн — комісія відсутня, а понад ліміт — 1,0% та додатково 5 грн;

у мережі банкоматів іноземних фінустанов — 1,5% та додатково 35 грн.

Скриншот. Джерело: сайт Ощадбанку

Нюанси та переваги отримання пенсій на картки Ощадбанку

Військовослужбовцям, які висловлять бажання відкрити пенсійний рахунок в Ощадбанку, будуть доступні всі банківські сервіси у будь-якому куточку світу в режимі 24 години на добу. Зокрема, у мобільному застосунку буде надана можливість:

легко контролювати витрати;

здійснювати грошові перекази;

розраховуватись за комунальні послуги;

отримувати закордонні перекази;

відкривати депозити онлайн;

налаштувати низку регулярних платежів.

Такі клієнти зможуть скористатися послугою "мобільні заощадження", що дозволить мати додатковий дохід за розміщення грошей на накопичувальній частині рахунку.

Ключовою перевагою для клієнтів, які отримують пенсійні виплати, є підвищені відсоткові ставки за депозитами в Ощадбанку.

Нагадаємо, за перекази коштів на картки інших банків передбачена комісія відповідно до тарифів Ощадбанку. Однак стягнення можна уникнути, якщо відкрити цифрову картку і не перевищувати щомісячний ліміт на суму.

Раніше ми писали про те, як в Ощадбанку швидко отримати виписку за рахунком. Також розповіли, в яких випадках може знадобитися відповідна квитанція.