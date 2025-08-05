Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Пенсионные карты в ПриватБанке — что важно знать клиентам

Пенсионные карты в ПриватБанке — что важно знать клиентам

Ua ru
Дата публикации 5 августа 2025 07:01
ПриватБанк рассказал о преимуществах видов пенсионных карт — детали
Мужчина с картой в руке. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут самостоятельно открывать пенсионные счета онлайн, а также оформлять Digital карты для начисления выплат. Это можно сделать как через приложение, так и веб-версию "Приват24".

О том, как воспользоваться такой возможностью, говорится на официальном сайте банка.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о пенсионных счетах в ПриватБанке

Как сообщают в финучреждении, граждане могут открыть пенсионный счет без пластикового носителя. Речь идет о предоставлении возможности использования только виртуальной банковской карты, которая будет иметь определенные особенности, однако в целом не будет уступать по своему функционалу обычным физическим картам.

В частности, клиентам будет доступна возможность рассчитываться онлайн за товары, жилищно-коммунальные услуги, получать, а также отправлять денежные переводы.

Тем, у кого смартфон предусматривает технологию NFC, можно будет добавить такую Digital карту к системе мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и бесконтактно рассчитываться в магазинах.

Оформить пенсионную карту могут только несколько категорий граждан. А именно:

  • граждане пенсионного возраста;
  • лица с инвалидностью, которые получают соцпомощь через ПФУ;
  • дети, потерявшие родителей/опекунов, которые получали соцпомощь/пенсии через ПФУ;
  • военные пенсионеры;
  • граждане, которые в ближайшие три месяца должны выйти на пенсию.

Правила оформления пенсионной карты и другие детали

При оформлении Digital карты граждане должны сделать всего несколько шагов:

  • пройти авторизацию в "Приват24";
  • в меню "Все счета" выбрать пункт "Добавить";
  • нажать пункт "Digital карта" и тип "Дебетовая";
  • определить платежную систему (Visa/Mastercard);
  • выбрать тип валюты "гривна";
  • поставить подпись для открытия счета.

Карта должна появится в электронном кошельке в течение 10 минут, сообщают в финучреждении.

Чтобы начать получать пенсию на эту карту, нужно также написать заявление о перечислении средств и передать работникам ПФУ, добавили в финучреждении.

Ранее мы писали, какие функции доступны в терминалах самообслуживания ПриватБанка. В частности, граждане могут воспользоваться рядом услуг, не посещая офисы банка.

Также мы рассказывали, как правильно сменить финансовый номер телефона через Приват24. Украинцам объяснили основные нюансы такой процедуры.

ПриватБанк деньги банки пенсионеры банковские карты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации