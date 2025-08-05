ПриватБанк рассказал о преимуществах видов пенсионных карт — детали

Мужчина с картой в руке. Фото: Freepik

Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут самостоятельно открывать пенсионные счета онлайн, а также оформлять Digital карты для начисления выплат. Это можно сделать как через приложение, так и веб-версию "Приват24".

О том, как воспользоваться такой возможностью, говорится на официальном сайте банка.

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Как сообщают в финучреждении, граждане могут открыть пенсионный счет без пластикового носителя. Речь идет о предоставлении возможности использования только виртуальной банковской карты, которая будет иметь определенные особенности, однако в целом не будет уступать по своему функционалу обычным физическим картам.

В частности, клиентам будет доступна возможность рассчитываться онлайн за товары, жилищно-коммунальные услуги, получать, а также отправлять денежные переводы.

Тем, у кого смартфон предусматривает технологию NFC, можно будет добавить такую Digital карту к системе мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и бесконтактно рассчитываться в магазинах.

Оформить пенсионную карту могут только несколько категорий граждан. А именно:

граждане пенсионного возраста;

лица с инвалидностью, которые получают соцпомощь через ПФУ;

дети, потерявшие родителей/опекунов, которые получали соцпомощь/пенсии через ПФУ;

военные пенсионеры;

граждане, которые в ближайшие три месяца должны выйти на пенсию.

Правила оформления пенсионной карты и другие детали

При оформлении Digital карты граждане должны сделать всего несколько шагов:

пройти авторизацию в "Приват24";

в меню "Все счета" выбрать пункт "Добавить";

нажать пункт "Digital карта" и тип "Дебетовая";

определить платежную систему (Visa/Mastercard);

выбрать тип валюты "гривна";

поставить подпись для открытия счета.

Карта должна появится в электронном кошельке в течение 10 минут, сообщают в финучреждении.

Чтобы начать получать пенсию на эту карту, нужно также написать заявление о перечислении средств и передать работникам ПФУ, добавили в финучреждении.

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