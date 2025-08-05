ПриватБанк рассказал о преимуществах видов пенсионных карт — детали

Пенсионные карты в ПриватБанке — что важно знать клиентам
Клиенты госфинучреждения "ПриватБанк" могут самостоятельно открывать пенсионные счета онлайн, а также оформлять Digital карты для начисления выплат. Это можно сделать как через приложение, так и веб-версию "Приват24".
О том, как воспользоваться такой возможностью, говорится на официальном сайте банка.
Что нужно знать о пенсионных счетах в ПриватБанке
Как сообщают в финучреждении, граждане могут открыть пенсионный счет без пластикового носителя. Речь идет о предоставлении возможности использования только виртуальной банковской карты, которая будет иметь определенные особенности, однако в целом не будет уступать по своему функционалу обычным физическим картам.
В частности, клиентам будет доступна возможность рассчитываться онлайн за товары, жилищно-коммунальные услуги, получать, а также отправлять денежные переводы.
Тем, у кого смартфон предусматривает технологию NFC, можно будет добавить такую Digital карту к системе мобильных платежей Apple Pay или Google Pay и бесконтактно рассчитываться в магазинах.
Оформить пенсионную карту могут только несколько категорий граждан. А именно:
- граждане пенсионного возраста;
- лица с инвалидностью, которые получают соцпомощь через ПФУ;
- дети, потерявшие родителей/опекунов, которые получали соцпомощь/пенсии через ПФУ;
- военные пенсионеры;
- граждане, которые в ближайшие три месяца должны выйти на пенсию.
Правила оформления пенсионной карты и другие детали
При оформлении Digital карты граждане должны сделать всего несколько шагов:
- пройти авторизацию в "Приват24";
- в меню "Все счета" выбрать пункт "Добавить";
- нажать пункт "Digital карта" и тип "Дебетовая";
- определить платежную систему (Visa/Mastercard);
- выбрать тип валюты "гривна";
- поставить подпись для открытия счета.
Карта должна появится в электронном кошельке в течение 10 минут, сообщают в финучреждении.
Чтобы начать получать пенсию на эту карту, нужно также написать заявление о перечислении средств и передать работникам ПФУ, добавили в финучреждении.
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