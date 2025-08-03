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Головна Фінанси Фінансовий номер у ПриватБанку — як зареєструвати новий

Фінансовий номер у ПриватБанку — як зареєструвати новий

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 07:01
ПриватБанк та зміна фінансового номеру телефона — що мають знати клієнти
Картка ПриватБанку в телефоні. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Фінансовий номер мають усі українці, які хоча б раз у житті користувалися послугами, наприклад, ПриватБанку. Однак іноді з'являється необхідність замінити цей номер на новий.

Редакція Новини.LIVE пояснює, як клієнтам ПриватБанку змінити фінансовий номер телефону, якщо попередній вже неактуальний.

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Клієнти, як зазначається на сайті банку, просто авторизовуються на сайті фінансової установи, клікають на позначку "Аватарка", змінюють логін та вводять свій новий номер мобільного.

Потім треба натиснути Далі, вам надішлють пароль із кількох цифр, які ви вводите в поле. Наступний крок верифікації — потрібно узяти слухавку, коли вам дзвонитиме ПриватБанк та ще раз ввести код, який прийде у повідомлення. Після цього зазначаєте реквізити картки та завершуєте операцію.

Як змінити фінансовий номер у банкоматі ПриватБанку

Потрібно дотримуватися наступного алгоритму:

  • в банкомат вставляєте картку, яку хочете підв'язати до номера телефону;
  • після авторизації обираєте "Перейти до інших операцій‎";
  • натискаєте на "‎Мої налаштування";
  • обираєте "Вказати основний (фінансовий) номер телефону‎".

Коли введете цифри, свої дії треба буде підтвердити. Для цього ПриватБанк надішле вам код. 

Раніше у ПриватБанку пояснили вимоги до фото та документів під час актуалізації персональних даних. Деякі клієнти скаржилися на складність процедури. Дізнавайтесь також, скільки грошей стягує ПриватБанк за різні операції. 

ПриватБанк банки Приват24 банк номер телефону
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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