Внесение изменений в пенсионное дело — о чем необходимо известить ПФУ

Пожилые люди пожилого возраста. Фото: Freepik

В Пенсионном фонде Украины (ПФУ) сообщили об обязанности граждан вносить информацию об изменениях в собственное пенсионное дело. Это можно сделать самостоятельно на разных этапах пенсионного процесса.

Об этом говорится в материалах одного из управлений Пенсионного фонда.

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Как объясняют в ПФУ, даже во время войны украинским гражданам продолжают выплачивать пенсии и социальную помощь. Однако в ряде случаев есть угроза потери права на начисление выплат. Такое может произойти из-за изменений, которые могли случиться у гражданина.

В фонде отмечают, что внесение изменений в пенсионное дело требуется на любых этапах пенсионного процесса. Оно предусматривает действия и процедуры, связанные с обновлением персональных данных, корректировкой документов или измененным способом получения пенсии.

Предусмотрены следующие виды обстоятельств, о которых пенсионеры должны сообщить в обязательном порядке:

получен новый образец паспорта гражданина Украины (ID-карты);

обновлен паспорт в случае похищения/потери старого;

изменены фамилия, имя и отчество (выдан новый паспорт, свидетельство о браке, другие документы, на основании которых произошли изменения).

Также необходимо извещать ПФУ о следующих жизненных ситуациях:

возвращение на работу/увольнение с работы;

регистрация/снятие с учета как физлица-предпринимателя;

получение/изменение/прекращение особого статуса;

изменение адреса проживания (регистрации);

переезд на другой постоянный адрес за пределы страны.

Известить органы Пенсионного фонда об изменениях можно дистанционно на портале е-услуг ПФУ самостоятельно.

Об этом необходимо информировать в 10-дневный срок.

Как правильно изменить данные в пенсионном деле

Для того, чтобы внести изменения в пенсионное дело на портале е-услуг ПФУ, нужно:

пройти авторизацию с помощью квалифицированной электронной подписи;

для этого слева в меню найти раздел "О пенсионном обеспечении";

сформировать заявление в пункте "Внесение изменений в пенсионное дело";

отправить в ПФУ.

В частности, на портале можно подать такие разновидности заявлений для пенсионного дела:

изменение способа выплаты пенсии (перевод выплаты с почты в банк или наоборот);

изменение выплатных реквизитов (в случае изменения банковских реквизитов, адреса проживания, если выплаты поступают через почту);

частичная выплата пенсии на нетрудоспособных членов семьи лица, находящегося на полном гособеспечении;

перевод пенсионной выплаты с Укрпочты на Ощадбанк в платежной системе MY TRANSFER, что позволяет получать пенсии переводом без открытия счета в банке;

изменение персональных данных пенсионера (изменение фамилии, имени, отчества, паспортных данных).

Инструкция. Источник: ПФУ

В ПФУ предупредили о том, что несвоевременное оповещение органов Пенсионного фонда об изменениях может повлиять на пенсионное обеспечение граждан.

Ранее мы рассказывали о действии механизма "меценатских пенсий", что позволяет украинским пенсионерам получать большие выплаты. Известно, какие суммы могут получить граждане таким образом.

Также писали, что гражданам, которые находятся за рубежом, грозит потеря начисления пенсионных выплат. В частности, это может произойти со временем из-за игнорирования процедуры идентификации личности.