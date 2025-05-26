Внесення змін до пенсійної справи — про що необхідно сповістити ПФУ

Пенсійна справа — про які зміни мають повідомити українці
У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про обов'язок громадян вносити інформацію про зміни до власної пенсійної справи. Це можна зробити самостійно на різних етапах пенсійного процесу.
Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Пенсійного фонду.
Про які зміни зобов'язані повідомляти пенсіонери
Як пояснюють у ПФУ, навіть під час війни українським громадянам продовжують виплачувати пенсії та соціальну допомогу. Проте в низці випадків є загроза втрати права на нарахування виплат. Таке може статися через зміни, які могли трапитися в громадянина.
У фонді наголошують, що внесення змін до пенсійної справи вимагається на будь-яких етапах пенсійного процесу. Воно передбачає дії і процедури, що пов’язані з оновленням персональних даних, коригуванням документів чи зміненим способом отримання пенсії.
Передбачені такі види обставин, про які пенсіонери мусять повідомити в обов'язковому порядку:
- отримано новий зразок паспорта громадянина України (ID-картки);
- оновлено паспорт у разі викрадення/втрати старого;
- змінено прізвище, ім’я та по батькові (видано новий паспорт, свідоцтво про шлюб, інші документи, на підставі яких сталися зміни).
Також необхідно сповіщати ПФУ про такі життєві ситуації:
- повернення на роботу/звільнення з роботи;
- реєстрація/зняття з обліку як фізособи-підприємця;
- отримання/зміна/припинення особливого статусу;
- зміна адреси проживання (реєстрації);
- переїзд на іншу постійну адресу за межі країни.
Сповістити органи Пенсійного фонду про зміни можна дистанційно на порталі е-послуг ПФУ самостійно.
Про це необхідно інформувати в 10-денний термін.
Як правильно змінити дані у пенсійній справі
Для того, щоб внести змін у пенсійну справу на порталі е-послуг ПФУ, потрібно:
- пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого е-підпису;
- для цього ліворуч у меню знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення";
- сформувати заяву у пункті "Внесення змін до пенсійної справи";
- відправити до ПФУ.
Зокрема, на порталі можна подати такі різновиди заяв для пенсійної справи:
- зміна способу виплати пенсії (переведення виплати з пошти у банк чи навпаки);
- зміна виплатних реквізитів (у випадку зміни банківських реквізитів, адреси проживання, якщо виплати надходять через пошту);
- часткова виплата пенсії на непрацездатних членів родини особи, яка перебуває на повному держутриманні;
- переведення пенсійної виплати з Укрпошти на Ощадбанк у платіжній системі MY TRANSFER, що дає змогу отримувати пенсії переказом без відкриття рахунку в банку;
- зміна персональних даних пенсіонера (зміна прізвища, імені, по батькові, паспортних даних).
У ПФУ попередили про те, що несвоєчасне сповіщення органів Пенсійного фонду про зміни може вплинути на пенсійне забезпечення громадян.
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