Внесення змін до пенсійної справи — про що необхідно сповістити ПФУ

Люди похилого віку. Фото: Freepik

У Пенсійному фонді України (ПФУ) повідомили про обов'язок громадян вносити інформацію про зміни до власної пенсійної справи. Це можна зробити самостійно на різних етапах пенсійного процесу.

Про це йдеться у матеріалах одного з управлінь Пенсійного фонду.

Реклама

Читайте також:

Про які зміни зобов'язані повідомляти пенсіонери

Як пояснюють у ПФУ, навіть під час війни українським громадянам продовжують виплачувати пенсії та соціальну допомогу. Проте в низці випадків є загроза втрати права на нарахування виплат. Таке може статися через зміни, які могли трапитися в громадянина.

У фонді наголошують, що внесення змін до пенсійної справи вимагається на будь-яких етапах пенсійного процесу. Воно передбачає дії і процедури, що пов’язані з оновленням персональних даних, коригуванням документів чи зміненим способом отримання пенсії.

Передбачені такі види обставин, про які пенсіонери мусять повідомити в обов'язковому порядку:

отримано новий зразок паспорта громадянина України (ID-картки);

оновлено паспорт у разі викрадення/втрати старого;

змінено прізвище, ім’я та по батькові (видано новий паспорт, свідоцтво про шлюб, інші документи, на підставі яких сталися зміни).

Також необхідно сповіщати ПФУ про такі життєві ситуації:

повернення на роботу/звільнення з роботи;

реєстрація/зняття з обліку як фізособи-підприємця;

отримання/зміна/припинення особливого статусу;

зміна адреси проживання (реєстрації);

переїзд на іншу постійну адресу за межі країни.

Сповістити органи Пенсійного фонду про зміни можна дистанційно на порталі е-послуг ПФУ самостійно.

Про це необхідно інформувати в 10-денний термін.

Як правильно змінити дані у пенсійній справі

Для того, щоб внести змін у пенсійну справу на порталі е-послуг ПФУ, потрібно:

пройти авторизацію за допомогою кваліфікованого е-підпису;

для цього ліворуч у меню знайти розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

сформувати заяву у пункті "Внесення змін до пенсійної справи";

відправити до ПФУ.

Зокрема, на порталі можна подати такі різновиди заяв для пенсійної справи:

зміна способу виплати пенсії (переведення виплати з пошти у банк чи навпаки);

зміна виплатних реквізитів (у випадку зміни банківських реквізитів, адреси проживання, якщо виплати надходять через пошту);

часткова виплата пенсії на непрацездатних членів родини особи, яка перебуває на повному держутриманні;

переведення пенсійної виплати з Укрпошти на Ощадбанк у платіжній системі MY TRANSFER, що дає змогу отримувати пенсії переказом без відкриття рахунку в банку;

зміна персональних даних пенсіонера (зміна прізвища, імені, по батькові, паспортних даних).

Інструкція. Джерело: ПФУ

У ПФУ попередили про те, що несвоєчасне сповіщення органів Пенсійного фонду про зміни може вплинути на пенсійне забезпечення громадян.

Раніше ми розповідали про дію механізму "меценатських пенсій", що дозволяє українським пен­сі­оне­рам отримувати більші виплати. Відомо, які суми можуть отримати громадяни у такий спосіб.

Також писали, що громадянам, які перебувають за кордоном, загрожує втрата нарахування пенсійних виплат. Зокрема, це може статися з часом через ігнорування процедури ідентифікації особи.