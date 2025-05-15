Пенсії для біженців — хто і чому може втратити виплати за кордоном

Чоловік похилого віку. Фото: Freepik

Деяким українським громадянам, які знайшли порятунок від війни за кордоном, можуть перестати нараховувати пенсії. Це може статися в разі ігнорування вимоги про проходження процедури ідентифікації.

Це прописано в урядовій постанові № 299 від 11 лютого 2025 року.

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Коли українці за кордоном можуть втратити пенсії

Йдеться про постанову під назвою "Про деякі особливості виплати пенсій (щомісячного довічного грошового утримання) та страхових виплат за страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності". Документ вніс зміни до вимог про необхідність проходження фізичної ідентифікації.

Згідно з ними, для отримання пенсій громадяни, які виїхали за кордон, повинні один раз на рік підтверджувати свою особу. Така процедура має відбуватися щороку до 31 грудня. Раніше відповідна вимога передбачала звернення до Пенсійного фонду України (ПФУ) або державного "Ощадбанку" раз на півроку.

У зв'язку з цим українці можуть втратити виплати, якщо вчасно не пройдуть фізичну ідентифікацію.

Зокрема, пройти таку процедуру громадяни можуть по відеозв'язку на порталі електронних послуг ПФУ.

Інші причини втрати виплат і як відновити

Також існує ще кілька причин, що дозволяють припинити виплату пенсій українцям, які перебувають за кордоном. Здебільшого таке може статися за рішенням суду, якщо ПФУ під час моніторингу виявив:

недостовірну інформацію, через що пенсію було призначено на основі неправдивих документів;

людина виїхала за кордон на постійне проживання, крім винятків у вигляді спеціальних міжнародних угод;

у разі особистої заяви пенсіонера в разі переїзду;

у разі визнання людини зниклою безвісти;

у разі встановлення статусу зниклого безвісти за особливих обставин;

якщо людина не користувалася коштами на картці шість місяців поспіль.

У разі припинення виплати людина може надіслати заяву та необхідні документи поштою до ПФУ, додавши:

копію паспорта громадянина;

заяву про відновлення пенсії за спецформою;

копію документа, що підтверджує легальний статус (тимчасовий захист, статус біженця);

оригінал документа з підтвердженням, що людина жива (має видати закордонна дипустанова України).

Після отримання документів Пенсійний фонд має відновити виплати протягом десяти днів.

Раніше ми повідомляли, що деякі українки мають можливість отримати пенсію достроково. У двох випадках вони можуть скористатися відповідним правом із 50 років.

Також писали про можливість пенсіонерам отримати доплату за надстаж. Згідно з правилами, цього року надається додатково 1% від мінімальної пенсії за віком.