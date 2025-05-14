Дострокова пенсія у 2025 році — що варто знати українкам

Жінка похилого віку з дитиною. Фото: Freepik

Українські жінки мають право на дострокову пенсію за віком у двох випадках. Йдеться про вихід на заслужений відпочинок після досягнення 50 років.

Це передбачено законом 1058-IV "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

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Згідно зі статтею 115 цього закону, право на призначення дострокових пенсій за віком надається:

жінкам, які мають п’ятеро та більше дітей, виховали їх до шестирічного віку;

матерям дітей з інвалідністю (з дитинства) та тяжко хворих, яким не встановлена інвалідність, виховали їх до досягнення шестирічного віку.

Дострокову пенсію можуть оформити жінки після досягнення 50 років та на основі страхового стажу у щонайменше 15 років. —

Важливо те, що особами з інвалідністю з дитинства вважають також дітей з інвалідністю віком до повноліття.

При цьому жінкам вищевказаних категорій пенсію за віком, призначену достроково, призначають на довічний термін.

Водночас, перепризначення пенсії через досягнення загальноприйнятого пенсійного віку законодавством не передбачається.

Як і коли звернутися за достроковим призначенням пенсії

Згідно з правилами, жінки вищеописаних категорій повинні звернутися із заявою на дострокову пенсію до досягнення 50 років, тобто за місяць до дня народження.

Для цього необхідно зібрати пакет документів. Пенсію призначають на основі поданих:

паспорта громадянина;

ідентифікаційного коду;

документів, де вказаний страховий стаж (трудова книжка/диплом про навчання/свідоцтво про народження);

свідоцтва про шлюб (у разі зміни прізвища);

витягу з висновку медико-соціальної експертної комісії;

медичного висновку медзакладу;

посвідчення отримувача соціальної допомоги;

довідки з органу, де була призначена допомога, про період надання соцвиплати;

довідки про заробітну плату за 60 місяців поспіль (до 30.06.2000 року за бажанням);

реквізитів банківського рахунку;

фотокарки для створення пенсійного посвідчення (2,5х3 см).

Раніше ми розповідали, скільки доплачують за надстаж у 2025 році. Згідно з правилами, йдеться про доплату в 1% від мінімального розміру пенсії за віком, що прив'язана до прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб.

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