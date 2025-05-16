Меценатські пенсії — який розмір пожертви гарантують українцям

Люди похилого віку. Фото: Freepik

В Україні діє механізм "меценатських пенсій" з під­ви­щення вип­ла­т пен­сі­оне­рів. Йдеться про можливість для будь-кого з громадян зробити благодійну пожертву на користь конкретного пенсіонера чи загалом до бюджету Пенсійного фонду України (ПФУ).

Така опція доступна на офіційному сайті ПФУ.

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Як працює механізм "меценатських пенсій"

Згідно зі встановленим законом порядку, з внесеної на рахунок Пенсійного фонду благодійної пожертви 70% суми виплачують пенсіонеру, 30% — спрямовують до бюджету ПФУ та використовують вже як загальний фінансовий ресурс для виплати пенсій в рамках закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Тобто, якщо розмір благодійної пожертви становить 10 тис. грн, то пенсіонеру виплатять "на руки" 7 тис. грн.

Як пояснюють у фонді, персоналізовану благодійну пожертву вносять у документи для виплати максимум через місяць після надходження коштів. Далі суму одразу виплачують пенсіонеру разом з основним розміром пенсії.

Здійснювати відповідні пожертви можуть громадяни як в Україні, так і за кордоном.

Як зробити пожертви для пенсіонерів

Для того, щоб зробити переказ коштів, необхідно на порталі електронних послуг Пенсійного фонду у правому верхньому кутку обрати пункт "Благодійні пожертви". Там потрібно заповнити одне з полів:

у віконці, що виникне, необхідно внести дані конкретної особи-пенсіонера (прізвище, ім’я, по батькові, ідентифікаційний код) та необхідну суму коштів;

для деперсоналізованої пожертви в ПФУ можна просто вказати необхідну суму;

далі треба перейти до сплати внесків, натиснувши кнопку "Сплатити".

Нагадаємо, українцям за кордоном з часом можуть перестати нараховувати пенсійні виплати. Така ситуація може виникнути через ігнорування вимоги про процедуру ідентифікації особи.

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