Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияШтабДомАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITНедвижимостьПромоВкусГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиFashionВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦКTravelКино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризмДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Дія.Карта в ПриватБанке — как начать получать базовую соцпомощь

Дія.Карта в ПриватБанке — как начать получать базовую соцпомощь

Ua ru
Дата публикации 23 сентября 2025 07:01
ПриватБанк предоставил клиентам возможность получить базовую соцпомощь — как воспользоваться
Смартфон с Приват24 в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году украинцы получили возможность оформить Базовую социальную помощь. В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, как начать получать соответствующие выплаты на "Дія.Карту" в банке, а также другие важные нюансы, связанные с такой помощью.

Об этом говорится на сайте финучреждения ПриватБанк.

Реклама
Читайте также:

Базовая соцпомощь для клиентов ПриватБанка

В Украине реализуют новую услугу, которая объединит несколько соцвыплат в одну ежемесячную помощь для семей с низким доходом, под названием "Базовая социальная помощь".

Оформить такую услугу могут граждане, которым государством предусмотрены следующие социальные выплаты:

  • помощь для малообеспеченных семей;
  • соцвыплаты детям для одиноких матерей;
  • временная помощь детям, родители которых не платят алименты/место пребывания которых неизвестно.

Сумму выплаты будут рассчитывать индивидуально для семей в зависимости от ее состава и доходов, а единый подход гарантирует прозрачное решение для каждого заявителя. Впоследствии перечень расширят и помощь смогут получить другие семьи, которые будут отвечать требованиям соответствующей программы.

Как открыть карту и начать получать выплаты

Граждане могут оформить "Дія.Карту" в приложении "Приват24". Речь идет об универсальной банковской карте, которая позволит открывать счета для получения выплат по различным госпрограммам и использовать средства в рамках каждой з них.

Получить такой сервис можно дистанционно в "Дії", подав заявление, подписав "Дія.Підписом", выбрав для получения средств "Дія.Карту" ПриватБанка. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

  • обновить или установить "Приват24";
  • открыть "Дія.Карту" или обновить карту "еПоддержка" на "Дія.Карту" (меню "Все счета" — "Добавить" — "Дія.карта");
  • подключить необходимую программу (выплату) к "Дія.Карте";
  • перейти в приложение "Дія";
  • подать заявку на получение выплат в госпрограмме;
  • выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для зачисления средств.

Ранее мы писали о том, что в ПриватБанке международные SWIFT-переводы ускорятся благодаря переходу на новый международный стандарт SWIFT ISO 20022. Также соответствующий подход должен сделать такие операции более простыми.

Еще мы рассказывали о возможности клиентов ПриватБанка в виде настройки автоплатежей. Это не только позволит установить когда, кому и сколько нужно платить, но и отдавать меньшие комиссии.

Дия ПриватБанк деньги банки соцвыплаты
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации