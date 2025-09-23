ПриватБанк предоставил клиентам возможность получить базовую соцпомощь — как воспользоваться

Смартфон с Приват24 в руках. Фото: Новини.LIVE

В 2025 году украинцы получили возможность оформить Базовую социальную помощь. В госфинучреждении "ПриватБанк" рассказали, как начать получать соответствующие выплаты на "Дія.Карту" в банке, а также другие важные нюансы, связанные с такой помощью.

Об этом говорится на сайте финучреждения ПриватБанк.

Базовая соцпомощь для клиентов ПриватБанка

В Украине реализуют новую услугу, которая объединит несколько соцвыплат в одну ежемесячную помощь для семей с низким доходом, под названием "Базовая социальная помощь".

Оформить такую услугу могут граждане, которым государством предусмотрены следующие социальные выплаты:

помощь для малообеспеченных семей;

соцвыплаты детям для одиноких матерей;

временная помощь детям, родители которых не платят алименты/место пребывания которых неизвестно.

Сумму выплаты будут рассчитывать индивидуально для семей в зависимости от ее состава и доходов, а единый подход гарантирует прозрачное решение для каждого заявителя. Впоследствии перечень расширят и помощь смогут получить другие семьи, которые будут отвечать требованиям соответствующей программы.

Как открыть карту и начать получать выплаты

Граждане могут оформить "Дія.Карту" в приложении "Приват24". Речь идет об универсальной банковской карте, которая позволит открывать счета для получения выплат по различным госпрограммам и использовать средства в рамках каждой з них.

Получить такой сервис можно дистанционно в "Дії", подав заявление, подписав "Дія.Підписом", выбрав для получения средств "Дія.Карту" ПриватБанка. Для этого необходимо сделать следующие шаги:

обновить или установить "Приват24";

открыть "Дія.Карту" или обновить карту "еПоддержка" на "Дія.Карту" (меню "Все счета" — "Добавить" — "Дія.карта");

подключить необходимую программу (выплату) к "Дія.Карте";

перейти в приложение "Дія";

подать заявку на получение выплат в госпрограмме;

выбрать "Дія.Карту" от ПриватБанка для зачисления средств.

