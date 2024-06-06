Пенсия в Украине — какие выплаты будут при высокой, средней и наименьшей зарплате

Люди на улицах Киева. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

По украинскому законодательству, большинство граждан на заслуженном отдыхе могут получать пенсию, равную только 30% от заработной платы. Известно, на какие суммы можно рассчитывать, получая максимальную, среднюю или минимальную зарплату.

Такие расчеты приводит издание Oboz.ua.

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Зарплаты и пенсии в Украине

По действующим правилам, размер пенсии зависит от зарплаты и страхового стажа. Суммы выплат для каждого гражданина будут индивидуальны. В лучшем случае выплата будет составлять около четверти размера зарплаты, однако иногда может быть меньше.

В частности, зарплата в 15 тыс. гривен будет гарантировать будущий размер пенсии на уровне 4,228 тыс. гривен, то есть менее 30%. При этом, при условии, что гражданин отработал 35 полных лет страхового стажа.

С аналогичным стажем и зарплатой в 10 тыс. гривен пенсия составит 3,314 тыс. гривен, то есть выше 30%. В то же время минимальная зарплата в 8 тыс. гривен и при наличии 35 лет стажа предусматривает пенсию, которая не будет превышать 2,255 тыс. гривен.

Заработная плата по размеру вдвое больше средней, в более чем 33 тыс. гривен, даст на заслуженном отдыхе пенсию в размере 9,49 тыс. гривен.

Несправедливость системы

По правилам Международной организации труда достаточным размером считается пенсия, равная 40% от привычного дохода. Украина не дотягивает до такого показателя.

Таким образом, считать, что на заслуженном отдыхе у человека будет нормальное финансовое обеспечение, учитывая вышеуказанные расчеты, не стоит. В связи с этим, большинство граждан пожилого возраста находятся за чертой бедности.

Что еще стоит знать

Напомним, гражданам, которым не хватает страхового стажа для получения будущей пенсии, можно его купить. В 2024 году это можно делать в онлайн-режиме, а размер минимального взноса изменился.

Мы также писали, что в Украине с июня части пенсионеров повысят выплаты, а в целом в этом году размер средней пенсии повысили на 400 гривен. Однако у одной категории сумма выросла в среднем на 4 тыс. гривен.